Inter, altro brutto infortunio: il comunicato

Non c’è pace per la squadra allenata da Simone Inzaghi che continua a perdere pezzi con diversi infortuni che iniziano a sommarsi tra loro e mettere in difficoltà la squadra.

Sarà un mese decisivo questo di gennaio per l’Inter di Simone Inzaghi visto che ci saranno diversi big match per le altre squadre italiane e a quel punto che potrebbe approfittarne proprio la squadra nerazzurra per andare in volata sempre di più al primo posto. Ma ci sono sempre degli intoppi dietro l’angolo, perché ora sono tanti gli infortuni nell’Inter che iniziano a mettere a rischio la situazione della rosa.

Non una situazione facilissima da dover gestire per Simone Inzaghi perché sono diversi i giocatori dell’Inter infortunati o acciaccati o appena rientrati da qualche stop. Per questo motivo che ora i tifosi sono in ansia per il recupero del calciatore.

Inter, infortunio serio: il comunicato del club

Un altro giocatore dell’Inter si è infortunato e si teme il peggio con uno stop che può essere più lungo del previsto. Le prossime ore saranno indicative perché arriverà il comunicato ufficiale tanto atteso per provare a capire quali saranno i tempi di recupero del calciatore dopo l’infortunio.

Guaio muscolare per Mkhitaryan che si è infortunato e ora rischia di saltare altre partite con l’Inter. Secondo le ultime notizie che sono arrivate prima di Venezia-Inter, il club nerazzurro e Simone Inzaghi hanno evitato di contare sul proprio centrocampista armeno per un presunto affatticamento muscolare.

Adesso però ci dovranno essere dei nuovi controlli che daranno un quadro più chiaro della situazione sulle condizioni di Mkhitaryan che rischia un lungo stop per infortunio muscolare e bisognerà capire come affrontare al meglio questa sua assenza nel caso dovesse saltare anche altre partite.

Proprio nelle prossime ore ci sarà un comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Mkhitaryan e i tempi di recupero saranno stabiliti proprio in merito a quello che sarà l’esito degli esami del calciatore nerazzurro che spera di essere al fianco dei propri compagni il prima possibile.