“Da qui non si muove”, cambia il mercato del Napoli: il comunicato ufficiale

Il calciomercato del Napoli è quello più caldo a causa delle news su Kvaratskhelia, ma con un colpo di scena improvviso.

“Da qui non si muove”, come un fulmine a ciel sereno lo ha fatto sapere il club, con notizia riportata anche da Fabrizio Romano sul calciomercato del Napoli che dunque cambia, dopo i rumors che erano emersi su chi andava via e chi arrivava, negli intrecci e contro-proposte del Napoli che deve mettere in piedi una rivoluzione vera e propria visti i trascorsi prima con Osimhen e poi con Kvaratskhelia.

La verità è che sia Osimhen che Kvara, almeno fino ad oggi, devono pur sempre fare i conti con i legami contrattuali. Gli stessi che riguardano anche gli obiettivi di calciomercato del Napoli, che sono a questo punto diversi, visto che Kvara non si sostituisce facilmente. Del futuro, con un annuncio ufficiale, se ne è parlato nel corso di questo pomeriggio. Il comunicato spiazza tutti, per il futuro del Napoli.

Napoli, non solo Kvara: cambia tutto per l’obiettivo di calciomercato

Si interrogano al Napoli e si interrogano pure i napoletani su chi possa diventare il nuovo beniamino senza Kvaratskhelia. Chi arriva al suo posto? Si sono fatti diversi nomi tra i quali Garnacho e Chiesa, con il primo più del secondo tra le opzioni possibili per il colpo azzurro a gennaio. Ma non è l’unico.

Perché il Napoli, con i soldi di Kvaratskhelia, sta valutando anche la posizione del centravanti. L’anno di Lukaku al Napoli potrebbe essere “unico” e con la cessione poi all’Anderlecht a fine stagione, stando a quelli che sono i rumors e con la possibilità di separarsi subito dal bomber belga. Ma le cose potrebbero cambiare adesso.

“Non si muove da dov’è”: cambia il futuro del Napoli

Un club ha dichiarato ufficialmente che il proprio attaccante, obiettivo del Napoli in caso di addio di Lukaku con i soldi di Kvara, non si muove da dov’è. Non è in vendita Jhon Duran per l’Aston Villa, possibile sostituto di Lukaku al Napoli e con i soldi della cessione di Kvara. Gli azzurri dovranno guardare altrove oppure restare fermi così come sono, visto che Lukaku ha convinto molto di più nelle ultime uscite degli azzurri.

Permanenza Lukaku: l’obiettivo è altrove, la strategia del Napoli

Se Lukaku sarà quello che è stato in queste ultime uscite, allora l’esigenza del Napoli è dare altre alternative a Conte per il campionato e la Champions League. Con i soldi di Osimhen e Kvara, liberando anche Lukaku e Raspadori poi a giugno, stava pensando il Napoli di prendere un esterno da alternare a Neres e Politano, assieme al confermato Ngonge, per prendere una punta da 80-90 milioni. Il problema è che però Gyokeres potrebbe costare proprio a queste cifre, che il Napoli vorrebbe comunque risparmiare e Duran dall’Aston Villa pare non voglia più muoversi.