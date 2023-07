Milan: sarà il nuovo team manager, ufficialità in arrivo

Il Milan è pronto ad annunciare in maniera ufficiale l’arrivo di un nuovo dirigente in rosa in vista delle prossime stagioni. Un ruolo delicato e importante che la società ha scelto accuratamente.

Il club rossonero ha deciso di chiudere in vista della nuova stagione che inizierà. Perché la società vuole a tutti i costi andare a fare un nuovo anno importante che possa riportare entusiasmo e soprattutto risultati concreti come le vittorie.

Le prossime ore saranno decisive perché è attesa l’ufficialità da parte del club. La notizia però è iniziata a circolare e da un momento all’altro potrebbe essere comunicata anche ai tifosi.

Calciomercato Milan: nuovo team manager in società

Il Milan sta costruendo una società sempre più forte e ambiziosa con la proprietà americana che ha detto addio a diversi dirigenti importanti e leggendari, così come anche i giocatori e uomini spogliatoio decisivi per i piani del club e i tifosi. Allo stesso tempo però ora c’è l’intenzione di dover cambiare. Perché il club ha già portanti dei cambiamenti e continueranno ad essercene altri.

Le prossime ore saranno decisive per il possibile annuncio ufficiale di un nuovo dirigente in casa Milan. Dopo il ritiro dal calcio di Ibrahimovic si è parlato tanto di un suo possibile nuovo e immediato ruolo con il club rossonero. Si parlava di un ruolo come quello del team manager, capace di fare da collante tra dirigenza e squadra per avere un buon equilibrio e armonia di spogliatoio e far passare tutti i messaggi con trasparenza in maniera unilaterale.

Allo stesso tempo ora ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio questo ruolo e il futuro di Ibrahimovic che per molti sarebbe stato perfetto per il suo spessore e come sarebbe stato presente e motivante per i giocatori, soprattutto i giovani, averlo di continuo agli allenamenti e in panchina durante le partite.

Team Manager Milan: scelto Baresi al posto di Ibra

Niente da fare però, perché il Milan non ha scelto Ibrahimovic ma un’altra storica figura per questo ruolo. Infatti, secondo Nicolò Schira, che scrive sui social, il nuovo team manager del Milan sarà Franco Baresi.

Sarà il leggendario ex giocatore del Milan e attualmente vicepresidente onorario Franco Baresi che avrà questo nuovo ruolo operativo nella prossima stagione del Milan che inizierà questo prossimo lunedì. Farà da collante tra dirigenza e squadra, Baresi sarà il nuovo team manager.

Milan: la reazione di Ibrahimovic

Tifosi entusiasti della scelta del Milan di scegliere Baresi per questo ruolo. Sarà importante per società e calciatori, da capire come la prenderà Ibrahimovic che molto probabilmente dall’addio di Maldini ha avuto sempre meno considerazione dalla società americana in vista del futuro rossonero per i ruolo societari.