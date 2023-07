Addio alla Serie A, offerta da capogiro: dice sì e vola subito

La Serie A può dire addio ad un altro allenatore importante in vista della prossima stagione: ha ricevuto un’offerta importantissima.

Il calcio italiano è al centro di un vortice rivoluzionario dovuto dal calciomercato che può portare grandi novità. Tanti allenatori hanno deciso di cambiare aria e hanno detto addio alle vecchie dirigenze con cui era terminato il feeling o non c’erano più stimoli per proseguire insieme.

Molti altri allenatori hanno deciso di provare nuove esperienze e nei prossimi giorni possono firmare ancora un altro contratto. Le possibilità di dire addio alla Serie A stanno aumentando di giorno in giorno per firmare accordi da capogiro.

Addio alla Serie A: il tecnico va all’estero

La Serie A sta vivendo un periodo di profondo cambiamento e le prossime settimane potrebbero portare ad ulteriori novità. Tanti allenatori hanno deciso di dire addio ai club in cui hanno allenato fino alla scorsa stagione per firmare nuovi accordi e iniziare nuove avventure. Ci sono ancora molti allenatori svincolati che stanno cercando la giusta opportunità lavorativa e nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta.

C’è anche chi sta decidendo se dire addio definitivamente alla Serie A per trasferirsi all’estero e provare nuove esperienze di grande spessore.

Secondo le ultime notizie del calciomercato allenatori, ora è piombata l’Arabia Saudita sull’allenatore italiano.

Mazzarri verso l’Arabia Saudita: le ultime

Walter Mazzarri può lasciare definitivamente il calcio italiano per trasferirsi in Arabia Saudita. Il tecnico toscano ha fatto molto bene con le squadre in Serie A e in particolare al Napoli, ma poi non ha mai avuto la fortuna di continuare sugli stessi livelli anche nelle esperienze più importanti, come accadde all’Inter.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Walter Mazzarri è diventato l’obiettivo primario per il campionato saudita e nei prossimi giorni potrebbe trovare l’accordo per volare in Medio Oriente.

Il futuro di Walter Mazzarri sembra sempre più lontano dal calcio italiano, visto che non ha ricevuto offerte alleattanti. Dalla Serie A e dalla Serie B sono arrivati solo sondaggi e null’altro ma presto potrebbe esserci la grande opportunità, soprattutto economica.

Mazzarri in Arabia Saudita: ricca offerta in arrivo

Mazzarri va in Arabia Saudita? Secondo quanto riferisce Sky Sport, fonti vicine al tecnico hanno riferito che è in arrivo un’offerta importante che il tecnico ex Napoli, Inter e Torino, tra le altre, valuterà con estrema attenzione.

Mazzarri in Arabia Saudita potrebbe essere l’ennesimo colpo italiano per le squadre del Medio Oriente che hanno deciso di fare spesa in Europa. L’obiettivo è portare anche gli allenatori che possano migliorare il modo di giocare dei club e aumentare anche il tasso tecnico del campionato.