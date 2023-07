I club di Serie A continuano a monitorare attentamente i migliori giovani talenti in circolazione: chiusura immediata per il portoghese

Affare fatto con il suo arrivo immediato in Serie A. Sarà protagonista in Italia per conoscere da vicino il calcio nostrano, sicuramente più evoluto di quello portoghese dal punto di vista tattico. Lascia subito il suo Paese sposando un progetto altamente suggestivo per mettere in mostra tutte le sue potenzialità. Ecco dove giocherà il talentuoso giocatore portoghese Gonçalinho, che in passato ha fatto anche un provino con la Roma.

In poco tempo il trasferimento si è concretizzato per accontentare tutte le parti coinvolte. Un nuovo capitolo suggestivo per il prosieguo della sua carriera: a breve arriverà l’annuncio ufficiale con il suo immediato sbarco in Italia. Gonçalinho è un trequartista classe 2005 che sbarcherà nelle prossime ore in Italia per una nuova avventura davvero avvincente conoscendo da vicino il calcio italiano.

Calciomercato Serie A, colpo portoghese: arriva subito in Italia

La chiusura dell’affare è arrivata proprio nelle ultime ore. Manca soltanto l’ufficialità, ma le parti hanno già trovato l’accordo decisivo per il trasferimento immediato. Ecco dove giocherà.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, colpo della neopromossa Genoa con l’arrivo di Gonçalinho dall’OS Belenenses. Affare fatto per il giovane trequartista che arriverà in Serie A sulla base di un prestito con opzione per il riscatto. Inizialmente il giocatore portoghese farà parte della Primavera per poi sperare di ritagliarsi lo spazio in Prima squadra. In passato è stato anche in prova alla Roma senza concretizzare il suo trasferimento in Italia, che arriverà proprio ora.

Il Genoa punterà così su un giovane portoghese, pronto a mettersi in mostra anche in Serie A con la speranza di fare tanta strada nel calcio che conta. Un affare decisivo sulla base di un prestito, poi al termine della prossima stagione si capiranno i margini per la chiusura a titolo definitivo. Molto bravo nell’uno contro uno, ha un’ottima visione di gioco ed è decisivo nell’ultimo passaggio: un colpo da urlo da parte del Genoa.

In passato ha vestito anche la maglia dello Sporting Club attirando già le attenzioni degli addetti ai lavori che intravedono in lui un potenziale craque. Il classe 2005 non vede l’ora di iniziare la sua avventura da urlo per misurarsi con un calcio così frenetico e complicato come quello italiano.