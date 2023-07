Milan, ritorno di fiamma: lo “manda” Loftus Cheek

Dopo l’acquisto di Chukwueze dal Villarreal, il Milan targato Pioli non intende fermarsi: ritorno di fiamma e intreccio con Loftus-Cheek

Ad oggi la campagna acquisti più interessante in Serie A è senza dubbio quella del Milan. Mentre le altre big italiane sono un po’ ferme sul fronte entrate, i rossoneri hanno messo a referto numerosi colpi di un certo spessore, in grado almeno sulla carta di dare un contributo molto importante nella prossima stagione.

Va anche detto che ciò è stato possibile grazie alla pesante e dolorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha portato ben 80 milioni di euro nelle casse rossonere. L’addio dell’ex Brescia, inevitabilmente, aveva alzato l’asticella della preoccupazione tra i tifosi, a maggior ragione considerando l’ultima annata sportiva tutt’altro che soddisfacente nel complesso.

In più, dobbiamo aggiungere il terremoto generato dagli esoneri inaspettati, fino a un certo punto, di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ma la proprietà americana sta dando prova di voler tornare a vincere il più in fretta possibile, a suon di operazioni che hanno ridato entusiasmo alla piazza milanese. L’ultima, in ordine di tempo, è quella relativa a Samuel Chukwueze, approdato alla corte di Stefano Pioli dal Villarreal.

Il ‘Diavolo’ cercava da tempo un esterno destro d’attacco di livello nettamente superiore rispetto a Saelemaekers e Messias. In tal senso, sembra che Chukwueze sia l’opzione ideale per il progetto del club lombardo. Oltre al nigeriano, l’amministratore delegato Giorgio Furlani – insieme al resto della dirigenza rossonera – ha aggiunto alla rosa pure altre pedine più che valide come Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Molto interessanti, inoltre, gli affari Tijjani Reijnders e Luka Romero, quest’ultimo preso a parametro zero.

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma ‘grazie’ a Loftus-Cheek

Basta così? Niente affatto, perché il Milan avrebbe in mente di regalare a Pioli un altro rinforzo di spessore per la mediana nelle settimane a venire, senza fretta. Ed ecco che il prossimo innesto potrebbe ‘mandarlo’ indirettamente Loftus-Cheek.

Entrando più nello specifico, come noto i calciatori di nazionalità inglese e svizzera non rientrano più nella categoria extracomunitari. Ragion per cui l’ex Chelsea non occupa più uno slot extra, di conseguenza ora un posto si è liberato nella squadra milanista.

E non è da escludere che possa riaccendersi a breve la pista che porta al nome di Daichi Kamada. I rossoneri avevano accantonato l’ipotesi di prendere a zero il centrocampista offensivo giapponese per dare la precedenza a Loftus-Cheek e Chukwueze.

Ma lo scenario è cambiato dopo il verdetto ufficiale della Lega e la strada potrebbe improvvisamente riaprirsi. Ad ogni modo, sembra che la società si stia concentrando maggiormente sul colpo Musah dal Valencia, ma ad oggi è bene non dare nulla per scontato.