Addio Chiesa: 70 milioni alla Juve

Juventus, addio a Federico Chiesa: 70 i milioni di euro per strappare alla ‘Vecchia Signora’ l’attaccante ex viola

La ‘Vecchia Signora’ si lecca le ferite dopo il 4-2 incassato, al ‘Mapei Stadium’, per mano del Sassuolo. Al di là della brusca frenata contro gli emiliani, che ha interrotto una striscia di 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e il pari in casa contro il Bologna, che si è tolto anche lo sfizio di bloccare sul pari i campioni d’Italia del Napoli, a lasciare perplessi sono soprattutto i sesquipedali errori del pacchetto arretrato bianconero.

Le due papere di Szczęsny su due dei quattro gol dei neroverdi e soprattutto l’incredibile autogol di Gatti fanno scattare l’allarme sulla tenuta del reparto difensivo bianconero. E meno male che Max Allegri ha avuto la brillante intuizione, parafrasando la celebre frase di Rudi Garcia, di riportare al centro del villaggio, pardon, dell’attacco Federico Chiesa.

Non più attaccante esterno ma attaccante e basta, con il figlio d’arte che a suon di gol e prestazioni sta confortando il tecnico livornese nella nuova posizione tattica disegnata per l’ex viola. Quattro, al momento, i gol di Chiesa, il migliore avvio di campionato di tutta la sua carriera. Contro il Sassuolo non solo è andato a segno per il momentaneo 2-2 ma ogni occasione pericolosa è nata dal suo piede.

Atletico Madrid, 70 milioni per strappare Chiesa alla Juventus

Dunque, la Juventus si aggrappa a Federico Chiesa per ritornare ai fasti di un tempo, tuttavia il matrimonio tra il figlio d’arte e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe avere i mesi contati.

Le prestazioni di Chiesa non sono passate inosservate sulla sponda rojiblanca del Manzanarre. Infatti, l’attaccante bianconero e della Nazionale è uno dei principali obiettivi del Direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, in vista della prossima stagione.

D’altra parte, i colchoneros da tempo sono sulle tracce di Chiesa e ora, complice la non florida situazione economica del club bianconero, sono pronti la prossima estate ad affondare il colpo, con la Juventus che, per il sopraddetto motivo, non farebbe le barricate per tra trattenere l’ex viola. Anzi, tutt’altro.

Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘fichajes’, la Juventus per dare il via libera alla partenza di Chiesa pretende 70 milioni di euro, una cifra che la dirigenza colchonera giudica abbordabile soprattutto se venisse perfezionata la partenza di Joao Félix, attualmente in prestito al Barcellona dove si è perfettamente calato nei meccanismi di gioco di Xavi come confermano fin qui i 3 gol e i 2 assist in 5 match complessivi.

Tuttavia, sulle piste di Chiesa non c’è solo l’Atletico Madrid visto che altre due big del calibro del Chelsea e del Liverpool lo hanno messo nel mirino. Si prospetta, quindi, un’asta in estate per Chiesa, a tutto vantaggio della ‘Vecchia Signora’ che potrebbe ricavare dalla cessione dell’ex viola più dei 70 milioni di euro preventivati.

