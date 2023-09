Ribaltone in panchina, esonero deciso: “Tutti hanno una scadenza”

L’ultima sconfitta in campionato ha generato un pò di malumori fra i tifosi, che inevitabilmente sono arrivati ad influenzare anche la dirigenza che avrebbe iniziato a mettere in discussione l’operato dell’allenatore.

Le aspettative ad inizio stagione erano altissime, ma al momento la squadra starebbe deludendo ogni sorta di aspettativa arrancando rispetto alle rivali, che a quanto pare viaggiano a passo abbastanza spedito e deciso. C’è dunque bisogno di cambiare qualcosa, forse a partire dallo stesso allenatore, la cui posizione nelle ultime ore è stata messa fortemente in discussione.

A “confermare” questo è stato l’annuncio di ieri sera del dirigente, che parlando del futuro del tecnico, in maniera molto criptica ha detto: “Tutti hanno una scadenza“.

Ribaltone in panchina: scelto il futuro dell’allenatore, le ultime

Il traumatico inizio di stagione della squadra ha seriamente messo in bilico la posizione dell’allenatore sulla panchina del club. Non solo i risultati, ma anche la classifica parla di una crisi che rischia di essere senza fine qualora non si dovesse, nell’immediato, cambiare il senso di marcia.

In questo casi, come in tanti altri a dire la verità, il capo espiatorio è sempre l’allenatore, per il quale a seguito della sconfitta nell’ultimo week-end di campionato si è iniziato seriamente a parlare di esonero. Cambiare guida tecnica adesso potrebbe significare dare quella svolta che l’ambiente starebbe ricercando, ma a quanto pare la dirigenza non sarebbe dello stesso avviso, almeno per il momento.

Intervenuto ieri al programma “Bar dello Sport” su AM Terni Television, il direttore operativo e gestionale della Ternana Giuseppe D’Aniello ha parlato del futuro di Cristiano Lucarelli sulla panchina delle Fere. Nonostante una frase criptica, quale “Tutti hanno una scadenza”, il dirigente rossoverde ha ribadito la fiducia del club nei confronti del tecnico toscano e del direttore sportivo Stefano Capozucca.

Ternana, fiducia in Lucarelli: annuncio di D’Aniello

Nonostante il penultimo posto in classifica, ed i soli due punti sino ad ora conquistati, la Ternana conferma la fiducia nei confronti di mister Cristiano Lucarelli. In questi giorni per il toscano si è parlato di esonero, ma è stato il direttore operativo e gestionale delle Fere, Giuseppe D’Aniello, a fare ordine sul futuro dell’allenatore dei rososverdi.

A “Bar dello Sport” il dirigente umbro ha così parlato: “Lucarelli in discussione? Purtroppo tutti hanno una scienza, soprattutto quando le cose vanno poco bene e l’impressione è che non riescano migliorare. Noi della Ternana, però, siamo sicuri che il duo Lucarelli-Capozucca, insieme alla vivacità dei ragazzi, possano tirare fuori il club da questa situazione. Di questo ne sono convinto“.

Ternana: c’è bisogno di una svolta, immediata

Confermata la fiducia nei confronti di Lucarelli, la Ternana (squadra) deve ora seguire di pari passi il suo allenatore per dare una svolta alla propria stagione. Reggiana e Cittadella potrebbero essere già per un certo verso decisive, visto che in caso altre sconfitte manderebbero difatti all’inferno le Fere.