Addio definitivo, lascia la Juventus: retroscena dietro la cessione

Buone notizie per la Juve: uno dei calciatori in esubero ha trovato destinazione. L’addio è ufficiale, ma c’è un retroscena

Negli ultimi anni il club bianconero, ammettendo di fatto alcuni errori compiuti in precedenza sul mercato, si è prodigata nel chiudere delle operazioni in prestito col solo scopo di ottenere che l’altro club esercitasse il diritto di riscatto sul calciatore. Operazioni in tal senso sono state fatte, per non andare troppo lontano nel tempo, con Arthur Melo – ceduto a titolo temporaneo al Liverpool – Denis Zakaria, stessa sorte ma al Chelsea, e infine con Weston McKennie, addirittura retrocesso sul campo in Championships con il Leeds.

Dei tre, nessuno è stato riscattato dalle società inglesi coinvolte nel possibile affare, vanificando così le speranze della Juve di liberarsi una volta per tutte dei suddetti esuberi tecnici, incassando magari nel contempo una somma da reinvestire sul mercato. Chi semina bene però, prima o poi raccoglie. Ecco che allora un ‘vecchio’ – rispetto ai tre succitati profili – prestito, concluso a gennaio del 2022, ha portato ufficialmente i suoi frutti. La controparte – sempre un club britannico, per restare in tema – ha acquisito a titolo definitivo il calciatore, generando così un’entrata di 30 milioni nelle casse bianconere. Ossigeno puro, in siffatto periodo storico.

Kulusevski al Tottenham, la Juve ha chiuso il cerchio

Arrivato a Londra nel gennaio del 2022 assieme a Rodrigo Bentancur – lui invece passato da subito a titolo definitivo agli Spurs per 19 milioni – Dejan Kulusevski è stato protagonista di 18 mesi un po’ altalenanti con la maglia del Tottenham. Da subito un fattore agli ordini di Antonio Conte, lo svedese ha però pagato lo scotto di alcuni infortuni che ne hanno compromesso il rendimento. Il valore del talento scandinavo però è fuori discussione: la dirigenza inglese, orfana ormai di Fabio Paratici, ha deciso di riscattare il talento.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Tottenham Hotspur F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski per un corrispettivo pari a 30 milioni”si legge nel comunicato ufficiale del club bianconero.

Contestualmente è arrivata anche la nota della società inglese, che ha confermato quanto sottscritto tra le parti: “Siamo lieti di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Dejan Kulusevski dalla Juventus“, esordisce la nota istituzionale degli Spurs. Un colpo niente male per la ‘Vecchia Signora‘, che in questo affare ci guadagna due volte. In primo luogo perché si libera così di un esubero pesante, che rischiava di diventare un bel problema all’interno della rosa bianconera, ma anche perché un affare sbagliato si rivela invece un colpo in uscita da applausi: la cessione di Kulusevski, infatti, ha fatto registrare a bilancio una succosa plusvalenza di poco inferiore ai 13 milioni. Da tesoro sprecato a tesoretto fondamentale per il prossimo mercato: niente male davvero, per la gioia di John Elkann e del suo staff, alla disperata ricerca di situazioni del genere per far quadrare il disastrato bilancio bianconero.