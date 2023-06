Niente Turchia o Arabia: destinazione choc per Dzeko

Si allarga il ventaglio di possibili destinazioni per il bomber bosniaco: spunta anche l’ipotesi Liga spagnola

Alla faccia dei 37 anni compiuti lo scorso 17 marzo. Edin Dzeko, già protagonista di un’ottima stagione con la maglia dell’Inter, è cercatissimo sul mercato. Certo, lo status di calciatore a parametro zero è una sorta di calamita per tante società, ma l’attaccante bosniaco può ben dire di essersi costruito una fama di tutto rispetto. Grazie alla quale può scegliersi la destinazione migliore in un ventaglio di opzioni che si fa sempre più largo.

In tutto ciò non abbiamo sottolineato a dovere come l’Inter sia purtroppo tagliata fuori dal novero di club che l’anno prossimo ospiteranno l’ex Roma tra le proprie fila. L’accordo per il prolungamento del contratto non si è trovato, e così il ‘Cigno di Sarajevo‘ è a caccia di una nuova sfida. Proprio quando sembrava ormai fatta col Fenerbahce, che gli ha offerto un ricco biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, ecco spuntare l’Al Hilal, una delle tante società della sempre più ambiziosa Saudi Pro League. I cui club non si stanno limitando solo a reclutare vecchie glorie a fine carriera (leggi Karim Benzema). Il sempre più probabile arrivo di William Carvalho all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e quello ormai certo di Ruben Neves allo stesso Al Hilal stanno a testimoniare queta nuova linea di tendenza.

Mai sottovalutare però il fascino della cara e vecchia Europa. All’interno della quale c’è un club che sta per lanciare un’importante offensiva per l’attaccante slavo, sperando di bruciare in extremis i turchi del Fenerbahce che sembrano al momento avere accordo totale col calciatore. Non sarà semplice, anche se un tentativo lo si può sempre fare. E per Dzeko, visto il campionato prestigioso, potrebbe anche valerne la pena.

Edin per Edinson: il Valencia fa sul serio per Dzeko

Da Edinson ad Edin, avranno pensato in quel di Valencia, il passo può essere breve. Come corta è la differenza di età tra i due, dato che il Matador ha solo un anno in meno dell’ex centravanti del Manchester City. Stante l’accordo ormai in chiusura per il passaggio di Edinson Cavani al Boca Juniors, Los Murcielagos si sono messi a caccia dell’erede. Secondo il portale spagnolo esperto di mercato ‘Elgoldigital.com’, questo sarebbe stato trovato proprio in Edin Dzeko.

A livello economico quanto può proporre il Valencia al giocatore è sicuramente inferiore sia rispetto all’offerta turca che a quella araba. Un’esperienza in Liga, in un club che comunque a parte le difficoltà dell’ultimo anno ha un grande blasone, è ciò che manca nella straordinaria carriera del bosniaco. Che potrebbe anche decidere di dare un calcio ai soldi per giocare un ruolo da protagonista in un campionato di altissimo livello come quello iberico.