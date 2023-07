Ci siamo: via un altro titolare, il Milan lo saluta

Continua il restyling voluto da Gerry Cardinale: il Milan perde i pezzi, pronto un nuovo pesante addio ai rossoneri

La rivoluzione in casa Milan continua a prendere piede. Dall’addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid fino alla discussa cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

È chiaro che in via Aldo Rossi l’opera di rinnovamento stia andando avanti spedita, con buona pace dei tifosi. E della squadra che poco più di un anno fa ha celebrato il 19esimo scudetto della storia milanista, rischia di rimanere ben poco.

I rossoneri, però, si stanno dando da fare anche in ottica entrate. Perché Marco Sportiello è diventato ufficialmente il vice Maignan mentre Ruben Loftus-Cheek, già ‘bloccato’ dalla vecchia dirigenza, cercherà di dare una mano ad un centrocampo totalmente da rifare.

Il motivo è semplice: al di là di Tonali, il lungo infortunio di Bennacer terrà l’algerino lontano dai campi di gioco almeno fino a fine 2023. Ed è così che oltre all’ex Chelsea, dovrebbero arrivare almeno altre due pedine in quella zona del campo. Si parla di Musah del Valencia, per il quale c’è ancora distanza riguardo al cartellino. Ma anche Reijnders dell’AZ Alkmaar, giocatore per il quale Pioli stravede e che vorrebbe in rosa già settimana prossima.

In attacco spazio a Christian Pulisic, pure lui scaricato dal Chelsea. Una scelta, quella di puntare forte sull’americano, che già nei prossimi giorni potrebbe aprire ad una cessione pesante in casa rossonera.

Contatti frenetici: lascia il Milan e resta in Serie A

È arrivato a fine agosto 2021, in prestito oneroso, per un’esborso complessivo quantificabile in poco meno di 8 milioni. Ma adesso dopo due stagioni tutto sommato buone – nelle quali Pioli l’ha schierato quasi sempre da titolare – Junior Messias è destinato a dire addio al Milan.

Il nativo di Belo Horizonte è in scadenza l’anno prossimo e, a 32 anni, non rientra più nei piani del club di via Aldo Rossi. Il Milan è andato e sta andando oltre, nonostante i 6 gol e 2 assist vincenti nelle 36 apparizioni accumulate nell’ultimo anno in maglia rossonera. Messias, stando a quanto viene riportato da ‘La Repubblica’, è stato messo sul mercato dalla società di Cardinale con un club su tutti che sembrerebbe fortemente interessato all’acquisto.

Si tratta del Torino di Urbano Cairo che sta ricercando un profilo di livello da posizionare alle spalle di Sanabria nella prossima stagione. Il Milan ed il Toro stanno parlandone ormai da un po’: i contatti sono frequenti e frenetici nonostante vi sia distanza tra domanda e offerta. Il Milan continua a chiedere 10 milioni di euro, i granata non vanno oltre gli 8. Ad ogni modo, le trattative sono destinate ad andare avanti.