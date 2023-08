Addio Lautaro Martinez: bomba da 116 milioni

Lautaro Martinez via da Milano: l’offerta in arrivo può spiazzare Marotta, l’Inter torna a tremare per il ‘Toro’

Un’estate davvero assai movimentata quella che Simone Inzaghi e la sua Inter stanno vivendo da diverse settimane. Il calciomercato, in tal senso, ha già portato diverse novità al gruppo nerazzurro.

Da Marcus Thuram, nuovo faro dell’attacco interista dopo l’addio di Dzeko e la rottura con Romelu Lukaku. Ma Marotta si è reso protagonista anche negli altri reparti, con il gioiello Bisseck che tenterà di non far rimpiangere Skriniar e Frattesi nuovo punto di riferimento a centrocampo al fianco dell’onnipresente Barella. Ma proprio davanti le sorprese, in questo caso tutt’altro che gradite, potrebbero non essere terminate. Si è parlato a lungo di una possibile partenza di Lautaro Martinez dal club meneghino.

Negli ultimi anni, anche prima del rinnovo che il giocatore ha firmato fino al 2026, top club come Barcellona e Atletico Madrid hanno concretamente tentato di strappare l’argentino all’Inter. Adesso la situazione potrebbe ripetersi: e da Milano già tremano. Secondo quanto viene riportato dal ‘The Sun’, un valzer di grandissimi attaccanti sarebbe dietro l’angolo. A dare il via il Bayern Monaco che sarebbe ormai in pole position per la firma di Harry Kane.

Valzer in attacco, l’Inter rischia: follie per Lautaro

Il centravanti dell’Inghilterra, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il Tottenham, sembra aver ormai esaurito i suoi giorni in quel di Londra con gli ‘Spurs’. Il club britannico, reduce da una stagione davvero disastrosa, non sembra volersi discostare dalla richiesta di 100 milioni di sterline (circa 116 milioni di euro).

I bavaresi sembrano ancora fermi a 86 ma, intanto, pare assai probabile che alla fine le richieste della società di Levy vengano accontentate. E da Londra sono già alla ricerca di quello che sarà l’erede di Harry Kane entro fine agosto: sarebbero addirittura sette i candidati con un profilo che, su tutti, potrebbe ben presto diventare rovente. Quello di Lautaro Martinez, reduce da quella che probabilmente è stata la stagione migliore della sua carriera.

28 gol, 11 assist in 57 apparizioni totali tra campionato e coppe per il 25enne di Bahìa Blanca che nel frattempo è stato scelto come capitano della nuova Inter che sta nascendo. Sarebbero addirittura sette i nomi in lista per la società britannica: oltre a Lautaro, tra gli altri, anche Martial, Toney, Kolo Muani e Calvert-Lewin. L’Inter dovrà quindi fare grossa attenzione perché una proposta di tale entità potrebbe effettivamente mettere in difficoltà Zhang.

Il club lombardo, viste le ristrettezze economiche in cui versa ormai da tempo, dopo Onana potrebbe tornare a vendere, dando nuovo ossigeno alle casse nerazzurre grazie al suo bomber. Staremo a vedere, intanto la minaccia chiamata Tottenham resta potenzialmente lì, pronta al minaccioso assalto.