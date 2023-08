Accordo folle, senza precedenti: 120 milioni di euro a stagione

Un accordo da capogiro per una big del calcio europeo: 120 milioni di euro a stagione! Di cosa stiamo parlando? Ve lo spieghiamo subito.

Quanti sono 120 milioni di euro a stagione? Beh, limitiamoci a dire che sono davvero tanti, e che con una cifra del genere si possono fare tante cose, soprattutto nell’ambiente del calcio. No, non stiamo parlando strettamente di calciomercato e della nuova offerta folle di un club dell’Arabia Saudita per un calciatore di fama mondiale. Il tema sono in realtà i ricavi delle sponsorizzazioni tecniche per le società di calcio, che rappresentano sempre un aspetto importante dei bilanci dei club.

Gli sponsor tecnici sono, per la precisione, quelle aziende che si occupano di realizzare i kit delle varie squadre, apponendo il proprio logo sulle maglie e su tutti il merchandising sportivo della squadra. Si tratta di operazioni commerciali molto importanti, per cui queste società arrivano a pagare grosse somme ai club per poter firmare il proprio abbigliamento per la stagione. In tutto questo, l’azienda ha ovviamente un ritorno d’immagine enorme.

In tempi di calciomercato, ovviamente anche questi soldi finiscono per contare. Anche solo guardando la top 10 delle maggiori sponsorizzazioni tecniche del calcio europeo è facile notare una grande differenza tra la prima e l’ultima della classica. Una differenza che si traduce poi anche in fondi a disposizione per tutta la stagione, e quindi anche nella stabilità economica del club. Il divario tra la prima e la decima di questa speciale elite, per farsi un’idea, è di quasi 100 milioni di euro.

Accordo record per lo sponsor tecnico: ecco chi guadagna di più in Europa

Al decimo posto troviamo due inglesi, Liverpool e Tottenham appaiate, entrambe legate alla Nike da un accordo da 35 milioni di euro a stagione. La Juventus è l’unica delle italiane, nona con i 51 milioni che riceve da Adidas. L’azienda tedesca veste anche il Bayern Monaco, a cui però versa 60 milioni l’anno. Più avanti troviamo, in ordine, il Chelsea (Nike) con 70 milioni, il Manchester City (Puma) con 75 milioni, il PSG (Nike) con 80, e l’Arsenal (Adidas) con 85, subito prima del podio.

Le prime tre della classifica, a questo punto, dovrebbero essere prevedibili, se non nell’ordine almeno nei nomi. Appaiate a 105 milioni a stagione troviamo il Barcellona, vestito da Nike, e il Manchester United, vestito invece da Adidas (anche se questo accordo per i Red Devils diventerà effettivo solo dal 2025/2026). Guida la classifica, logicamente, il Real Madrid di Florentino Perez, che ha sottoscritto con Adidas un accordo record da 120 milioni di euro all’anno.