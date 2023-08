Roma, il “nuovo Firmino” per Mourinho: le cifre

La Roma ha deciso di accelerare per il nuovo attaccante e regalare a José Mourinho un calciatore brasiliano dalle grandissime qualità.

I giallorossi hanno grandi obiettivi per la prossima stagione, a partire dal ritorno in Champions League. Con Mourinho è iniziato un importante progetto di crescita che continua ad essere portato avanti con entusiasmo anche dalla società che vuole iniziare ad investire in maniera importante anche sui giovani di grande prospettive. La famiglia Friedkin intende appoggiare le scelte dell’allenatore portoghese e accontentarlo anche per il mercato in entrata e in uscita.

Ora la Roma ha bisogno di un nuovo attaccante e Mourinho ha chiesto esplicitamente a Tiago Pinto di accelerare sul mercato e portare un nuovo 9 in giallorosso.

Calciomercato Roma, nuovo attaccante al posto di Abraham e Belotti

La Roma ha bisogno di un nuovo attaccante. I giallorossi stanno monitorando il calciomercato con grande interesse, soprattutto per portare nella Capitale nomi importanti. I primi acquisti importanti sono stati certamente Evan Ndicka e Houssem Aouar, entrambi arrivati a parametro zero. Rinforzeranno una rosa già molto forte che, però, ha bisogno ancora di altri nomi per poter lottare con le altre big.

La priorità in casa Roma ora si chiama centravanti. I giallorossi stanno gestendo il pre-campionato solo con Andrea Belotti che, dopo l’infortunio pesante occorso a Tammy Abraham, si è preso la responsabilità di un ruolo importantissimo ma che da solo non può ricoprire per tutta la stagione.

Ecco perché la Roma sta accelerando per prendere il nuovo attaccante. Mourinho vuole tornare a vincere e ha bisogno di un altro 9 dal suo lato.

Calciomercato Roma, tutto sul “nuovo Firmino”

Con Mourinho allenatore è anche più facile per la Roma ambire a calciatori importanti sul calciomercato, visto che lo Special One sa bene come convincere determinati profili scegliere il progetto giallorosso. Ora ha messo nel mirino un altro nome che può rivelarsi decisivo per il progetto giallorosso e per il futuro del Brasile.

La Roma ha chiuso l’accordo per Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano classe 2003 è considerato un vero e proprio craque in patria e l’approdo alla Roma è estremamente significativo anche per il futuro del club giallorosso.

In Brasile Marcos Leonardo è considerato il “nuovo Firmino” per le caratteristiche fisiche e tecniche. Con il Santos è stato uno dei migliori dell’ultima stagione e ora può fare il grande salto in Europa a soli 20 anni.

Le cifre per Marcos Leonardo alla Roma

La Roma ha deciso di accelerare per Marcos Leonardo e portarlo subito in Serie A. A 20 anni è già estremamente affidabile e ha tanta fame di affermarsi anche nel calcio europeo, come la maggior parte dei sudamericani.

La Roma ha trovato l’accordo con il Santos sulla base di 10 milioni di euro più 4 di bonus. Secondo quanto riferisce Sky Sport, si sta lavorando solo sui dettagli e sulle formule del pagamento prima del suo viaggio in Italia.