Champions League: morto tifoso di 22 anni, club squalificato

Incredibile quello che è accaduto nell’ultima partita di Champions League che si è conclusa con la morte di un giovane tifoso, ora in arrivo provvedimenti seri dalla Uefa.

Clamorosa rissa che si sarebbe scatenata nella notte e che avrebbe portato ad una notizia veramente tragica. Adesso c’è la seria volontà di voler intervenire per provare a fermare tutto quello che sta accadendo.

La società potrebbe essere ai ferri corti e rischierebbe davvero una squalifica pesante in vista del futuro. Il club potrebbe pagare per le azioni della propria tifoseria che avrebbe creato una data storica in negativo per quanto accaduto.

Aek Dinamo Zagabria scontri ultras: morto un ragazzo

Follia più totale alla vigilia della partita di preliminari Champions League tra Aek Dinamo Zagabria, scontri ultras che sono stati violenti e quasi senza precedenti e che hanno portato anche alla morte di un giovane ragazzo. Un triste notizie che ha lasciato il mondo del calcio a bocca aperta.

Bruttissima notizia quella arrivata il giorno prima Aek Dinamo Zagabria dove un tifoso ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita per essere stato accoltellato a morte. Davvero una pagina triste per il mondo del calcio ed una pessima figura per quella che è la Champions League macchiata ancora una volta da episodi violenti di questo tipo.

Altri sei feriti per gli scontri Aek Dinamo Zagabria che ora potrebbero portare a prendere una decisione forte da parte della Uefa.

Aek Dinamo Zagabria: la decisione Uefa

Oggi si dovrebbe giocare la partita Aek Dinamo Zagabria ed è ora da capire che decisione prenderà la Uefa, se lascerà giocare il match o potrebbe anche pensare di squalificare la Dinamo Zagabria dalla competizione di Champions League.