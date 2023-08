Juventus: si avvera il sogno, nuovo acquisto a centrocampo

La Juventus sta trattando la cessione di Zakaria a centrocampo che porterà immediatamente un nuovo acquisto in mezzo al campo per Allegri.

Ci sono diversi nomi che sono finiti nel mirino del club bianconero, ma ora sembra corsa a due per due centrocampisti che hanno un profilo e caratteristiche diverse tra loro, come anche tante altre cose.

La società ha intenzione di definire il prima possibile dei nuovi arrivi per dare la possibilità al tecnico di lavorare sereno per ottenere i migliori obiettivi stagionali.

Calciomercato Juve: nuovo colpo a centrocampo

La Juventus viene guidata da Cristiano Giuntoli nel calciomercato estivo 2023 con l’intenzione di andare a costruire una squadra davvero competitiva che possa essere fatta su misura per l’allenatore Massimiliano Allegri che dovrà lottare per lo scudetto di nuovo dopo 3 anni senza titolo. Inoltre, i bianconeri non avranno la distrazione delle Coppe europee rispetto le altre avversarie italiane e per questo motivo non ci sarà la possibilità di trovare scuse quest’anno, bisogna tornare a vincere come un tempo. Intanto, il club è pronto a rinforzarsi ancora.

Queste ultime settimane di mercato saranno sfruttate per andare a chiudere degli acquisti di livello che possano aumentare il valore della rosa sotto tanti punti di vista. La Juve vuole provare a dare una scossa a questo progetto e per questo motivo ci sono importanti sviluppi che riguardano il futuro dei due centrocampisti che sono trattati per migliorare la zona di campo.

In queste prossime ore bisognerà chiudere l’arrivo di un nuovo giocatore in mezzo al campo e ci sono Khephren Thuram e Partey che possono firmare con la Juventus. I giocatori sono i due nuovi colpi che possono firmare per migliorare il reparto.

Juventus: Khephren Thuram il sogno

La Juventus vuole chiudere un nuovo acquisto a centrocampo e il sogno è il giovanissimo Khephren Thuram, classe 2001 e figlio anche lui del grande ex Lilian Thuram, nonché fratello di Marcus andato all’Inter. Il giovane talento del Nizza è sotto contratto fino al 2025 ed è pronto a garantire più muscoli per la formazione di Allegri.

Il giovane colpo a centrocampo è nella lista di Giuntoli e Manna, ma non è il solo. Infatti, ora la Juventus è pronto a chiudere l’acquisto di Khephren Thuram ma anche un altro giocatore è entrato fortemente nel mirino dei bianconeri ed è Partey dell’Arsenal.

Calciomercato Juve: Khephren Thuram o Partey gli obiettivi

La Juventus non ha mai perso di vista le altre strade e vuole concretizzare l’acquisto per migliorare il centrocampo di Allegri. Thomas Partey dell’Arsenal e Khephren Thuram i reali obiettivi della società bianconera.