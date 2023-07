All-in su di lui: tre italiane sul campione d’Europa

Nuove vicende di calciomercato per alcuni dei protagonisti della Nazionale che due anni fa diventava campione d’Europa.

Proprio due anni fa di questi tempi l’Italia guadagnava il gradino più alto del continente laureandosi campione d’Europa a Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Non sono bastati i tempi regolamentari e nemmeno quelli supplementari per assegnare il trofeo, ci sono infatti voluti i calci di rigore prima di vedere gli azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini aggiudicarsi il titolo.

Un torneo iniziato un anno dopo rispetto alla tabella di marcia stabilita a causa della pandemia che in un battibaleno sconvolse i piani dell’intero mondo, non solo quelli dello sport più seguito. Ad un anno di distanza dalla difesa del titolo, molti dei calciatori protagonisti di quella spedizione hanno cambiato squadra o sono in procinto di cambiarla proprio in questa sessione di calciomercato.

Basti pensare al capitano Giorgio Chiellini, ormai trentanovenne difensore dei Los Angeles FC, oppure a Leonardo Bonucci, vicecapitano di quella squadra finito recentemente ai margini della Juventus. Ma anche a Federico Bernardeschi, volato insieme a Lorenzo Insigne in Canada alla ricerca di una nuova stimolante avventura.

Voci di calciomercato per il campione d’Europa: quali sono i club sulle sue tracce

Proprio Federico Bernardeschi, andato via dall’Italia la scorsa stagione per il Toronto, nelle ultimissime ore sembra diventato il nuovo tormentone di calciomercato. L’ex giocatore della Juventus pare abbia avuto dei ripensamenti circa la scelta fatta e starebbe lavorando per tornare a giocare in Serie A: sulle tracce dell’esterno d’attacco classe 1994 ci sarebbero diversi club.

A riportare le ultime sul futuro dell’ex bianconero è stato il portale Cronache di Spogliatoio, che ha indicato Bernardeschi come obiettivo numero uno del Bologna. Il club rossoblù sarebbe stato il primo ad essersi mosso per il suo ritorno in Italia ma gli emiliani, tuttavia, dovranno fare i conti con una piuttosto agguerrita concorrenza.

Terreno sondato anche per due big che l’ultima stagione si sono qualificate per la Champions League, il riferimento è per Napoli e Lazio. Rispettivamente prima e seconda dello scorso campionato alla ricerca di un elemento in più proprio in quella specifica zona di campo. Se a questo si aggiunge anche l’esperienza internazionale accumulata dal ventinovenne, ecco che l’identikit appare quello ideale.

L’ostacolo apparentemente più difficile da superare sembra quello legato al suo contratto. Quando Bernardeschi è passato al Toronto ha firmato fino al 2026 in cambio di circa 5 milioni di euro a stagione. Somma che né i partenopei e né i capitolini, tantomeno i felsinei, sembrano disposti a voler spendere.