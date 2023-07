Calciomercato, Gervinho torna in Italia: occasione a sorpresa

Una pazza idea Gervinho per il suo possibile ritorno in Italia. La piazza prestigiosa ha pensato all’ivoriano: l’offerta decisiva

Un momento importante per prendere un’altra decisione fondamentale per il prosieguo della sua carriera. Gervinho ha vissuto stagioni importanti giocando da protagonista anche in campo internazionale. La sua carriera è logicamente in fase discendente, ma la sua passione per il calcio potrebbe fargli scegliere ancora una volta la destinazione italiana.

Saranno giorni infuocati anche per il talentuoso attaccante ivoriano, che è in costante contatto con un club italiano che lo vorrebbe riportare nel nostro Paese. Un’occasione davvero a sorpresa: i suoi tanti estimatori sarebbero felici di poterlo ammirare nuovamente da vicino. Il calciomercato estivo regala sempre colpi di scena entusiasmanti per far regalare sogni ai tifosi.

Calciomercato, Gervinho pronto al ritorno: ecco dove giocherà

Un’occasione d’oro da non sprecare minimamente. Gervinho è stato protagonista per tante stagioni in Serie A, ma ora è arrivata la possibilità avvincente per ultimare al meglio la sua carriera ricca di soddisfazioni. La destinazione in Italia sarebbe sempre più concreta, ma mancherebbe l’ultimo tassello più importante.

Una lunga carriera in Italia vestendo le maglie di Roma e Parma, prima del suo addio per il trasferimento in Turchia vincendo il campionato con la maglia del Trabzonspor. In Grecia ha vissuto la sua ultima avventura con l’Aris Salonicco, ma non si è trovato bene. Ora potrebbe dire addio prima del termine del suo contratto cercando di tornare così nel calcio italiano. Il Trapani, squadra siciliana che milita in Serie D, lo tiene d’occhio ormai da tempo con l’annuncio già del 7 luglio da parte del presidente Valerio Antonini.

Al momento sarebbe un colpo suggestivo, ma la trattativa esiste per davvero: è tutto così difficile a causa dell’esoso ingaggio richiesto dall’attaccante ivoriano. Il sogno del Trapani è quello di essere ripescato in Serie C dopo aver vinto i playoff. Gervinho vorrebbe tornare in Italia per vivere altri anni avvincenti seppur in categorie minori. L’ex Arsenal è pronto a trovare l’accordo, anche se al momento sembra molto complicato per questioni puramente economiche. I prossimi giorni saranno decisivi per trovare l’accordo totale per un suo possibile trasferimento al Trapani: i contatti vanno avanti già da tempo, ora c’è bisogno della chiusura ufficiale dell’affare.