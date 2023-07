Calciomercato: tutto deciso, Dia a 25 milioni

Il calciomercato della Serie A può portare colpi a sorpresa anche per le big: c’è Boulaye Dia nel mirino delle grandi.

L’attaccante della Salernitana è stato uno dei migliori della passata stagione e ora può fare il definitivo salto di qualità anche nel calcio italiano. Con Paulo Sousa ha dimostrato di poter essere tra i migliori calciatori della Serie A e ora piace alle grandi del nostro campionato che stanno cercando un nuovo centravanti.

Nel futuro di Boulaye Dia ci sarà ancora la Serie A. Il centravanti classe ’96 è pronto anche per giocare in Europa e ci sono contatti in corso con il presidente Iervolino.

Calciomercato, Dia continua in Serie A: le ultime

Il calciomercato di Serie A è pronto a spiccare il volo con grandi colpi che possono essere chiusi nei prossimi giorni. La volontà di tutte le società è quella di riuscire a migliorare le rose per potersi giocare al meglio le chance di terminare nei primi posti e rispettare gli obiettivi stagionali.

Tanti calciatori possono cambiare squadra e dire addio ai tifosi attuali per cambiare aria e darsi una chance più importante da dover sfruttare per il futuro.

Tra i nomi in cima alla lista dei discorsi di calciomercato c’è quello di Boulaye Dia, che è diventato l’attaccante principale per le big.

Calciomercato Fiorentina, Dia il primo nome per l’attacco

Boulaye Dia è diventato il primo nome per l’attacco della Fiorentina. I Viola sono ancora in attesa di capire quale sarà il futuro europeo, con la questione Juventus che tiene in ansia anche tutti i tifosi del club toscano che vogliono una rivincita rispetto all’anno scorso.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha messo nel mirino Boulaye Dia della Salernitana. Il club di Iervolino lo ha riscattato dal Villarreal ma può già cederlo dopo appena una stagione. È stato uno degli attaccanti migliori dell’intero campionato di Serie A e può fare il salto di qualità definitivo per la sua carriera.

Dia alla Fiorentina è un’idea di mercato nata qualche mese fa e può spiccare il volo proprio nelle prossime ore. I Viola hanno deciso di cambiare nuovamente il centravanti e stanno cercando soluzioni per Jovic e Cabral, prima di potersi fiondare definitivamente sul bomber senegalese.

Dia alla Fiorentina: servono 25 milioni di euro

Boulaye Dia è il sogno di calciomercato della Fiorentina. Vincenzo Italiano vuole un attaccante che sappia giocare sia all’interno dell’area di rigore ma anche da raccordo con la squadra e ha individuato nel bomber della Salernitana il nome più importante sui cui puntare.

Dia alla Fiorentina è un affare che si può chiudere per 25 milioni di euro. Nel contratto di Dia con la Salernitana c’è una clausola rescissoria che scade il 20 luglio e garantirebbe uno “sconto” rispetto alle cifre che chiederebbe Iervolino senza clausola.