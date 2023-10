Allarme Napoli, out per la partita contro il Real Madrid

Il Napoli di Rudi Garcia è tornato a vincere ma ora c’è un nuovo problema da affrontare e che può essere determinante contro li Real Madrid.

Gli azzurri sono reduci da un periodo molto complesso, dovuto a vicende che hanno rischiato – e forse rischiano ancora – di portare nuove difficoltà dal punto di vista sportivo. I risultati delle prime giornate sono stati altalenanti e come se non bastasse si è scatenato il caos totale intorno alla figura di Victor Osimhen.

Martedì sera al ‘Maradona’ arriverà il Real Madrid di Carlo Ancelotti per un incontro di Champions League ad altissima intensità.

Infortunio Napoli, salta la gara contro il Real Madrid

Il Napoli torna in campo martedì sera per la partita contro il Real Madrid, seconda gara del girone dopo la vittoria in terra portoghese contro il Braga. Gli azzurri sono chiamati a una grande prova di forza contro la squadra di Carlo Ancelotti che ha recuperato tanti calciatori nell’ultimo periodo e si trova in un momento di forma molto importante.

Il futuro del Napoli passa anche dalla partita contro il Real Madrid. Un risultato positivo darebbe ulteriore spinta alla squadra di Rudi Garcia che ha iniziato solo ora a ingranare la marcia corretta.

Per il Napoli c’è un infortunio che fa perdere definitivamente uno dei pezzi pregiati a Rudi Garcia.

Napoli, Rrahmani out per infortunio: le ultime

Il Napoli non avrà Amir Rrahmani contro il Real Madrid. Il difensore kosovaro si era fermato nella gara contro il Braga di due settimane fa e il suo infortunio muscolare ha causato un po’ di problemi e di preoccupazioni perché ha lasciato un vuoto che sembrava difficile da colmare.

Il ko di Rrahmani non è ancora rientrato e al suo posto giocheranno ancora una volta Ostigard e Natan. Il Napoli ha comunicato la situazione relativa all’infortunio di Rrahmani e e ha svelato che non ha ancora recuperato.

“Rrahmani ha fatto palestra e terapie. Terapie anche per Juan Jesus“, il comunicato del Napoli che fa capire che non ci saranno i difensori che hanno iniziato la stagione da titolari. L’assenza del kosovaro è certamente pesante ma le ultime partite hanno dimostrato la grande affidabilità di Ostigard e Natan.

Rrhamani e Jesus out per infortunio: deciso chi giocherà

Il Napoli di Rudi Garcia ha ritrovato il sorriso dopo le difficoltà vissute nel primo periodo della stagione. Le ultime due partite hanno dimostrato ottima solidità in tutti i reparti e anche contro il Real Madrid si spera in una partita di grande affidabiltà del reparto difensivo.

Chi giocherà in Napoli Real Madrid? La squadra sembra ormai formata, con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui a comporre il quartetto difensivo. In mezzo al campo il solito trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski e in attacco torna Politano tra i titolari, con Osimhen e Kvaratskhelia a completare il reparto offensivo.