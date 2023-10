Milan: tegola Loftus-Cheek, ecco quante partite salta

In casa Milan continua a tenere banco l’infortunio di Loftus-Cheek. Ecco quante partite salta il centrocampista inglese.

Il Milan continua ad essere in testa insieme all’Inter, ma ora i rossoneri devono fare i conti con l’infortunio di Loftus-Cheek, un problema fisico che sta tenendo sicuramente in ansia Pioli e non solo.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’entità del problema di Loftus-Cheek si capirà nelle prossime ore, ma si tratta di un infortunio non di poco conto e i tempi di recupero sembrano essere ormai chiari. Naturalmente per avere delle certezze bisognerà aspettare la giornata di domani e tutti i controlli del caso per capire meglio la natura dello stop.

Milan: infortunio Loftus-Cheek, i tempi di recupero

Stefano Pioli sin da subito si è auguro che il problema sia davvero di poco conto visto che stiamo parlando di un calciatore molto importante per i rossoneri e ci sono altre due partite alle porte da non sbagliare. In casa rossonera, comunque, nessuno si vuole sbilanciare e si attendono gli accertamenti medici per avere un quadro assolutamente più chiaro per capire quando alla fine il centrocampista ritornerà in campo.

Gli esami saranno effettuati nella giornata di domani e quindi questa scelta sembra confermare il fatto che Loftus-Cheek non sarà a disposizione contro il Borussia Dortmund a causa di questo infortunio. Possibile un recupero per il weekend, ma molto dipenderà dagli accertamenti medici. La parola d’ordine è quella di non rischiare nulla e, quindi, non possiamo escludere nulla e anche un ritorno in campo direttamente dopo la sosta.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte che farà Pioli dopo gli esami medici. La speranza è quella di un rientro in campo il prima possibile, ma la stagione è assolutamente lunga e, quindi, non c’è nessuna intenzione di prendere rischi inutili che potrebbero complicare (e non poco) il cammino del calciatore.

Ultime Loftus-Cheek: niente Dortmund

Loftus-Cheek quasi certamente non giocherà contro il Borussia Dortmund a causa di questo infortunio rimediato contro la Lazio. Vedremo cosa diranno gli accertamenti medici per avere un quadro molto più chiaro.

La speranza è quella che alla fine possa rientrare il prima possibile per dare una mano importante al Milan almeno in una delle ultime due partite che anticipano la sosta.