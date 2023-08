Allegri lo vuole a tutti i costi, 40 milioni sul tavolo

Allegri lo vuole a tutti i costi. Il tempo stringe, il mercato sta entrando nelle sue ultime settimane ed il campionato è ormai alle porte. La Juventus deve correre.

Manca davvero poco all’inizio, sabato 19 agosto la Serie A aprirà le porte alla nuova stagione. Per la Juventus e per Massimiliano Allegri non certo una stagione come le altre, ma l’esordio di una società che ha completamente cambiato volto, negli uomini e nella filosofia di gestione.

Il profondo cambiamento avvenuto nel giro di pochi mesi a livello dirigenziale dovrà essere ben visibile anche in campo e questo sarà il compito di Allegri. Una Juventus che fin qui si è mossa pochissimo sul mercato, soprattutto in entrata ma che, forse, è pronta a sferrare gli attacchi decisivi per i ruoli rimasti ancora scoperti.

La trattativa Vlahovic–Lukaku, comunque andrà a finire, segnerà il punto di svolta del mercato bianconero. Unito alle altre uscite, da Zakaria a Miretti, quelle che paiono imminenti, per Giuntoli vi saranno le risorse necessarie per andare a riempire le caselle ancora vuote. E un reparto sembra reclamare più urgentemente interventi: il centrocampo.

Dopo le fughe milionarie in direzione Arabia Saudita di Milinkovic-Savic e Kessié, la Juventus è alla ricerca di un centrocampista di livello e sembra che sia già stato individuato.

Allegri lo vuole a tutti i costi

Di questa nuova Juventus occorre comprendere la strategia, ovvero se intende costruire una formazione in grado di vincere subito oppure se lo sguardo è anche rivolto al futuro. Qualunque sia l’opzione scelta il profilo individuato per il centrocampo della Juventus che verrà è assolutamente perfetto.

Basta il cognome per evocare dolci ricordi in bianco e nero; Khéphren Thuram, nato a Reggio Emilia il 26 marzo 2001, è il secondogenito di Lilian Thuram, indimenticato ed indimenticabile difensore centrale della Juventus. Centrocampista del Nizza e della nazionale francese, rappresenta l’obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo. Allegri lo vuole e Giuntoli non vede l’ora di regalarglielo, ma non sarà facile.

Il più giovane dei Thuram ha un costo importante e, in più, un’agguerrita concorrenza è schierata al fianco della società bianconera per accaparrarsi uno dei talenti di centrocampo più in vista in ambito europeo. Khéphren Thuram è un tuttocampista nel senso più ampio del termine. Perfetto per giocare davanti alla difesa e far partire l’azione dal basso.

Inoltre, grazie alla sua fisicità – 192 centimetri di altezza – al suo grande dinamismo ed ottima tecnica individuale può ricoprire tutti i ruoli della zona mediana del campo. La valutazione che il Nizza ha fatto di Thuram non è inferiore ai 40 milioni di euro. Giuntoli vorrebbe proporre al club francese un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per questo, come sempre, e più di sempre, dati i tempi ristretti, sono necessarie le cessioni. Per non perdere un potenziale campione.