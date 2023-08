Calciomercato Milan: colpo a sorpresa dal Porto

Ultime notizie di calciomercato Milan: nuovi aggiornamenti riguardo il colpo in entrata dei rossoneri. C’è il giocatore del Porto nel mirino di Moncada e Furlani.

Attese novità nelle prossime ore per quanto riguarda il mercato del Milan. I rossoneri sono ancora alla ricerca di giocatori per rinforzare la propria squadra. Pioli ha dato delle indicazioni chiare e precise alla società che dovrà rispettare le direttive del tecnico. Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito all’arrivo in rossonero del calciatore che può arrivare direttamente dal Porto.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a rilanciare la notizia di mercato in merito all’interesse del Milan per il centrocampista del Porto. Il calciatore è entrato nella short list dei rossoneri per questa sessione estiva 2023. Dopo Loftus Cheek, Reijnders e Musah, potrebbe arrivare un nuovo innesto in mezzo al campo. Pioli vuole avere a disposizione più giocatori da poter alternare nel corso della stagione. Molto dipenderà anche dal futuro di Krunic che è tentato dalle sirene turche.

Calciomercato Milan: il nuovo centrocampista arriva dal Porto

E’ previsto un nuovo colpo a centrocampo per il Milan. I rossoneri hanno tra gli obiettivi di calciomercato anche il calciatore del Porto che può partire in questa sessione estiva. E’ un nome nuovo che è stato aggiunto alla lista che comprende già Nicolas Dominguez del Bologna.

Molto dipenderà anche dal futuro di Krunic, che è sempre nel mirino del Fenerbahce. Il bosniaco non ha ancora sciolto le riserve in merito al rinnovo di contratto offerto dal club rossonero. Sul tavolo c’è questa offerta del club turco che ha messo sul piatto un ricco triennale per convincerlo a firmare. Intanto, il Milan ha iniziato la ricerca del nuovo centrocampista. La notizia di oggi è che questo profilo potrebbe arrivare a prescindere da Krunic.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la società ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione riguardo l’arrivo al Milan di Marko Grujic del Porto.

Grujic al Milan, ultime di calciomercato

Marko Grujic è un centrocampista serbo, classe 1996, di proprietà del Porto. E’ legato da un contratto in scadenza nel 2026. La sua valutazione si aggira attorno ai 12-15 milioni di euro. Il Milan ha fatto un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, c’è stata un’apertura da parte del ragazzo anche se per il momento la trattativa con il club portoghese non è ancora decollata. Per ora il nome di Marko Grujic per il Milan resta sullo sfondo così come quello di Nicolas Dominguez del Bologna. La svolta, per uno dei due, potrebbe arrivare nell’ultima settimana di calciomercato.