Allegri lo vuole, la Juventus offre 20 milioni per il rossonero

Il club bianconero è già proiettato al prossimo mercato di gennaio: per il difensore è pronta un’offerta da 20 milioni cash

Grandi movimenti in casa Juve. Non però, come si è ipotizzato nell’arco di tutta l’estate, sul fronte offensivo, dove al massimo si potrebbe registrare la comunque non indifferente uscita di Arkadiusz Milik, corteggiato dalla sempre più attiva Saudi Pro League. Già nella prossima finestra invernale di scambi infatti il polacco, chiuso in attacco dalla coppia Vlahovic-Chiesa, potrebbe fare le valigie.

La nuova priorità della Juve si chiama ora difesa: sia sulla corsia di sinistra, già oggetto di una qual certa attenzione nell’estate del 2022, quando si erano seguiti profili come Renan Lodi e Nicolas Tagliafico, sia nella posizione che una volta era di Leonardo Bonucci. Chiuso burrascosamente il rapporto col nativo di Viterbo – per lo meno sul campo, perchè il difensore ha presentato una richiesta di risarcimento danni al club – si cerca ora il suo degno erede.

Nonostante i progressi di Federico Gatti e l’affidabile resa di giganti come Danilo e Gleison Bremer, Allegri non si accontenta. Vorrebbe chiudere a doppia mandata la linea difensiva davanti a Szczesny, e per farlo avrebbe fatto una precisa richiesta. Anche discretamente onerosa. Il Direttore dell’area tecnica Cristiano Giuntoli è già al lavoro per accontentare il suo corregionale.

Allegri pesca in Francia: è assalto al difensore

Secondo delle indiscrezioni ben circostanziate riportate dal portale francese ‘Top Mercato‘, il club bianconero si starebbe già muovendo per il gioiello del Rennes Warmed Omari. Classe 2000, con una breve esperienza anche nella Nazionale Under 21 francese, il centrale difensivo ha tutti i crismi di un colpo ‘alla Giuntoli’. La resa in campo del calciatore sarebbe infatti superiore ai 9 milioni di valore di mercato che Transfermarkt attribuisce al suo cartellino.

Infatti il Rennes non verrebbe convinto a cedere il suo calciatore per meno di 18-20 milioni. Che è proprio la cifra che il sodalizio piemontese è disposto a mettere sul piatto anche per battere una concorrenza che si starebbe facendo di giorno in giorno più folta.

Allegri, che ha più volte ripetuto di essere soddisfatto con le risorse a disposizione in attacco, darebbe seguito alle parole coi fatti. Vlahovic e Kean – per motivi diversi oggetto di tante speculazioni di mercato – resterebbero alla Continassa. La nuova strategia di mercato partirebbe da dietro, dai difensori.

Forse ci sarà poco spazio per la fantasia dei tifosi, che tradizionalmente si esaltano soprattutto quando arrivano i grandi bomber, ma in questo momento occorre essere soprattutto pratici. Proprio come Allegri ha immaginato la sua squadra.

