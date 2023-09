Vestito trasparente: Jovana Djordjevic, tutti fanno zoom

Jovana Djordjevic colpisce ancora, per l’ennesima volta la modella e influencer offre una visione micidiale agli ammiratori: abito da urlo

Ci sono personaggi che entrano nella mente e nel cuore del pubblico in maniera quasi istantanea e non ne escono più, anche a distanza di tempo. E’ stato così, indubbiamente, per Jovana Djordjevic, che ci ha conquistati tutti al primo sguardo diventando da subito una delle wag più amate di sempre del calcio italiano e ancora oggi acclamatissima dai fan.

La compagna di vita di Filip, ex attaccante di Lazio e Chievo, si era fatta subito notare per un fascino prorompente e per i suoi look appariscenti, un minimo comune denominatore che non è mai venuto meno. Da un po’, l’ex centravanti serbo ha appeso le scarpette al chiodo, ma ha lasciato un discreto ricordo negli appassionati nostrani. Continua invece a essere sulla cresta dell’onda la splendida Jovana, che si è guadagnata una platea piuttosto numerosa sui social dove è particolarmente attiva.

Su Instagram, la Djordjevic vanta oltre 367 mila followers, e anche in questi mesi non è certo passata inosservata. I frequentatori abituali del web sapevano di potersi aspettare grandi cose dai suoi scatti estivi e così è stato. Ma per una come lei, è naturale esibire fascino in grandi quantità durante tutto l’anno e ogni post si tramuta in una vera festa per gli ammiratori.

Jovana Djordjevic, così è veramente illegale: e l’intimo dov’è? Instagram va in tilt

Anche le ultime immagini lasciano il segno e in questa occasione Jovana decide di stuzzicare come non mai la fantasia degli ammiratori. Di seguito, ecco un selfie di una bella serata per lei, con un vestito assolutamente illegale e trasparenze da sballo.

La silhouette sinuosa e slanciata di Jovana quasi buca lo schermo, perfetta in ogni dettaglio. Gambe affusolate, fianchi sinuosi e pericolosissimi, lato A micidiale, questo ultimo particolare senza lingerie intima a contenerlo. Lo zoom scatta immediato per i fan più accaniti, autentica tempesta di like e commenti per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

In tanti si chiedono se presto rivedremo Jovana ancora in televisione, non si hanno per il momento notizie in merito ma di certo la modella e influencer ha manifestato il proposito, presto o tardi, di rimettersi alla prova sul piccolo schermo. E in quel caso non passerà certo inosservata, anzi.