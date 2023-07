Allegri via, clamorosa decisione di Giuntoli: il nome del sostituto

La Juventus non si sta muovendo molto sul mercato ma la situazione potrebbe cambiare con un possibile addio di Massimiliano Allegri

Tutto calmo, al momento, per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato confermato dalla società e ha annunciato in prima persona di voler rimanere ma le sirene dall’Arabia Saudita potrebbero cambiare tutto per la prossima stagione.

Il mondo del nostro calcio si aspetta molto dal mercato della Juventus, in questa sessione estiva, dato che i bianconeri devono ricostruire da zero la squadra. In queste ore si ventila la possibilità di non giocare la Conference League, lasciando il posto alla Fiorentina, e questo ovviamente va nella direzione della ricostruzione da zero da parte della dirigenza. La prima mossa, ovviamente, sarà quella di cercare di piazzare alcuni giocatori, che al momento sono degli esuberi che non rientrano nei piano tecnico-tattici di Massimiliano Allegri. In queste ore si sta parlando, su tutti, della possibile cessione di Paul Pogba, con il francese che è fortemente cercato dall’Arabia Saudita, campionato dal quale è arrivata un’offerta da 100 milioni di euro di ingaggio spalmati in tre anni.

Juventus, se dovesse partire Massimiliano Allegri?

Il mercato della Juventus attualmente è fermo, sia in entrata che in uscita, ad eccezione per i due colpi messi a segno finora dalla dirigenza. Il rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot e l’arrivo dell’esterno americano Timothy Weah. Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, in queste ore, e il chiarimento della situazione legata a Massimiliano Allegri potremmo vedere i bianconeri operare in sede di mercato.

Un nodo importante, come detto, per il futuro della Juventus è quello legato a Massimiliano Allegri, ancora oggi non confermato al 100% alla Continassa. Sia lui che la società avevano parlato al termine della scorsa stagione, raccontando la volontà di continuare insieme questo percorso. Nelle ultime settimane, però, le sirene dall’Arabia Saudita, con cifre importanti, hanno “assalito” anche il tecnico livornese che ha dovuto ponderare la possibilità di lasciare la panchina della Juventus. Da quel momento non sono arrivate dichiarazioni dalle parti in causa, per confermare l’ex Milan sulla panchina. Al momento comunque sembra tutto sotto controllo, ma la fiducia ad Allegri sembra davvero a tempo e quindi, prima o poi, potrebbe esserci un clamoroso ribaltone.

A proposito di questa situazione è intervenuto anche il giornalista Fabio Santini è intervenuto ai microfoni del programma Twitch Tv Play, spiegando come potrebbe muoversi la squadra torinese qualora Massimiliano Allegri accettasse il corteggiamento saudita. L’arrivo di Cristiano Giuntoli potrebbe essere un viatico importante per cercare di convincere al trasferimento in bianconero di Luciano Spalletti, che ha deciso di stare fermo una stagione dopo la cavalcata trionfale, proprio al fianco del dirigente ex Carpi, sulla panchina del Napoli.