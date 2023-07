Calciomercato: Retegui in Serie A, c’è l’accordo

Retegui è pronto per la Serie A, arriva l’annuncio riguardo il trasferimento dell’italo argentino nel campionato italiano.

Cercato da tantissime società, finalmente Retegui può sbarcare in Serie A. In questo calciomercato estivo 2023 un club su tutti è riuscito a convincere il giocatore che ha aperto al suo trasferimento nel campionato italiano. Mancini avrà la possibilità di seguire più da vicino il calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c’è una società che sta provando a chiudere il grande colpo Mateo Retegui. Il bomber italo argentino, che ha impressionato in tanti anche durante le sue partite con la Nazionale italiana, è pronto per la Serie A. Attualmente al Tigre, ma di proprietà del Boca Juniors, il calciatore è vicino a lasciare definitivamente l’Argentina per approdare in Italia. Nel suo futuro c’è il campionato italiano, una società su tutte sta provando ad accorciare i tempi e a definire questo affare.

Calciomercato Serie A: stanno prendendo Retegui

Ci sono degli sviluppi riguardo la trattativa di calciomercato per l’arrivo in Serie A di Mateo Retegui. Il calciatore italo argentino è vicino ad un club italiano, in queste settimane i contatti si sono intensificati con il Boca Juniors che adesso dovrà dare il via libera per questa operazione.

Il classe 1999, che in questo 2023 ha messo a segno 11 gol in 24 partite, è un obiettivo concreto del club italiano che è disposto a mettere sul piatto tanti soldi. La dirigenza vuole accontentare l’allenatore che ha chiesto esplicitamente di portare al Genoa Retegui in questo calciomercato estivo 2023. Gilardino è un grande estimatore dell’attaccante ed è pronto ad accoglierlo in squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo fissato per il trasferimento di Retegui è di 16 milioni di euro. Di questi, 9,8 andrebbero al Boca e la restante parte (circa 7 milioni) al Tigre. Intanto, il club ligure è pronto a chiudere altre due operazioni con il Milan.

Calciomercato Genoa: non solo Retegui, nel mirino anche Colombo

Come rivelato da Sky Sport, il Genoa guarda in casa Milan per rinforzare la squadra. I rossoblù hanno messo nel mirino Lorenzo Colombo e Mattia Gabbia. I due calciatori possono andare alla corte di Gilardino con la formula del prestito secco. In attesa di capire se si formalizzerà la trattativa per Mateo Retegui al Genoa, che è il grande sogno per l’attacco di Gilardino che ha chiesto alla sua dirigenza di fare il possibile per completare questa operazione e portare in rossoblù il calciatore che è considerato uno dei migliori prospetti anche del calcio italiano visto che è diventato uno dei titolarissimi della Nazionale di Mancini.