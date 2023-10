Rivoluzione Salernitana: nuovo allenatore e 4 acquisti

Avviata la rivoluzione in casa Salernitana con l’esonero di Paulo Sousa che porterà l’arrivo di un nuovo allenatore e 4 nuovi acquisti che possono determinare il resto della stagione.

Da capire come si evolverà la cosa in queste prossime ore che sono decisive per il futuro del tecnico della squadra campana. Ora è il presidente in persona che vuole prendere la situazione in mano.

Svolta decisiva che può cambiare tutto per quanto riguarda il futuro del club che non ha nessuna intenzione di fare i conti con una retrocessione. C’è volontà di portare avanti un progetto mirato alla crescita con i giovani.

Salernitana: esonero Sousa, la decisione è presa

La Salernitana non ha più voglia di aspettare e darà l’ultima occasione a Paulo Sousa in Monza Salernitana, con un risultato negativo arriverà l’esonero immediato del tecnico portoghese, ma forse anche con un pareggio potrebbe essere presa questa decisione ed approfittare della pausa Nazionali per andare a prendere il nuovo allenatore della Salernitana.

Ci sono due ipotesi al momento percorribili per fare una scelta di questo tipo. E’ certo, ormai, che la Salernitana è pronta ad esonerare Sousa per affidare la panchina ad un nuovo tecnico giovane che possa dare una svolta alla stagione del club.

Allenatore Salernitana: Inzaghi o De Rossi e 4 acquisti

Troppi i risultati negativi ed ecco che arrivano le proposte a Iervolino con Filippo Inzaghi il primo nome per la panchina della Salernitana con l’esonero di Sousa. L’alternativa giovane è De Rossi che piace al ds De Sanctis e ci sono smentite su Semplici.

C’è la volontà di cambiare e farlo il prima possibile, per questo motivo uno tra De Rossi e Inzaghi diventerà il nuovo allenatore della Salernitana e a gennaio ci saranno 4 acquisti mirati per migliorare la rosa anche in base alle esigenze del nuovo tecnico.

Calendario Salernitana: partite per la salvezza

Il calendario della Salernitana nel mese di ottobre sarà determinante anche per raggiungere poi la salvezza a fine stagione. Perché sembra difficile che possa provare a puntare ad un obiettivo maggiore la società di Iervolino che ha iniziato nel peggiore dei modi questo campionato. Dunque, le prossime partite possono essere decisive con tanti scontri diretti.

Infatti, la Salernitana affronterà ora il Monza prima della sosta e con un risultato negativo sarà esonerato Sousa per far spazio a Inzaghi o De Rossi che sono i candidati principali. Poi ci sarà dopo la pausa Nazionali da giocare con Cagliari e Genoa, per finire il turno di Coppa Italia contro la Sampdoria. Leggermente più difficile poi il calendario nel mese di novembre con Napoli, Sassuolo e Lazio.