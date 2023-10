Juventus: guai seri per Allegri, le condizioni preoccupano

E’ un momento difficile per la Juventus che si prepara alla prossima partita con il Derby di Torino dove potrebbe fare a meno seriamente di alcuni giocatori chiave come Chiesa e Vlahovic.

Aggiornamenti che preoccupano sulle condizioni dei due giocatori che non sembra possano essere a disposizione per le prossime ore quando il club scenderà in campo con una partita molto importante, per i tifosi soprattutto.

Sarà Allegri a fare le giuste scelte e capire come schierare la squadra in campo per la prossima partita e provare a vincere a prescindere dai giocatori che saranno mandati sul terreno di gioco.

Infortuni Juventus: le condizioni di Chiesa e Vlahovic

Sono stati giorni difficili per la Juventus che non ha avuto la possibilità di far allenare il proprio punto di riferimento in attacco, Dusan Vlahovic. Il giovane bomber sta accusando un problema piuttosto serio e particolare alla schiena, mentre è differente quello che sta accadendo all’altro calciatore chiave della Juve, perché Federico Chiesa non si è allenato nelle ultime ore per un problemino muscolare che può farlo fermare per la prossima partita.

Ci sarà Juventus Torino da giocare e sarà una partita davvero importante per il club bianconero che non può più permettersi di perdere punti dalla vetta. Bisognerà avere tutti al meglio e di sicuro ci sono notizie negative che riguardano il reparto offensivo dove Chiesa e Vlahovic sono a serio rischio.

Juventus Torino: Chiesa in dubbio, Vlahovic out

Azzoppata la Juventus con la situazione di Vlahovic e Chiesa che rischiano di saltare la stracittadina, come scrive Tuttosport. Proprio in queste ore sarà valutata la condizione dei due giocatori che rischiano di non partecipare a Juve Torino. In difficoltà Allegri per quanto sta accadendo.

Sarà proprio l’allenatore a svelare con le sue scelte come stanno Chiesa e Vlahovic che rischiano di tornare direttamente dopo la sosta. Prova a stringere i denti Federico, mentre per Dusan bisognerà aspettare dopo la sosta quasi sicuramente per vederlo di nuovo in campo.

Infortuni Vlahovic e Chiesa: le ultime da Allegri

Intanto, tra qualche ora parlerà in conferenza stampa Massimiliano Allegri che darà lui l’ufficialità con aggiornamenti che riguardano le condizioni di Vlahovic e Chiesa. C’è un leggero ottimismo per l’esterno italiano, meno per il bomber serbo che sembra che non sarà a disposizione per la prossima partita del club bianconero e tornerà direttamente dopo la sosta delle Nazionali.