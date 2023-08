Ancelotti lo fa fuori: la Juventus lo accoglie gratis

Per l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, il giocatore non rientra nel progetto: la Juventus è pronta ad accoglierlo

Carlo Ancelotti era l’ultimo a credere ancora nel giocatore, ma un episodio ha cambiato tutto. Un calciatore del Real Madrid ora è diventato un esubero e la Juventus, a quanto pare, sarebbe disposta ad accoglierlo a braccia aperte: vi raccontiamo il piano per il suo arrivo.

La Liga è ritornata ad incendiare i cuori degli appassionati. Il Real Madrid ha aperto la stagione trionfando per 2-0 contro l’Atletico Bilbao. Tuttavia, l’organico potrebbe subire ancora modifiche prima della fine della sessione di calciomercato. Il tecnico del Real Madrid sembrerebbe aver mutato la propria opinione su un calciatore e sarebbe pronto ad assecondare la decisione del presidente.

Per due volte di seguito l’associazione dei calciatori l’aveva scelto come il miglior laterale di Francia grazie al suo rendimento con il Lione. Dunque, non sorprende che il Real Madrid avesse messo gli occhi su di lui. Nel 2019 il club di Florentino Pérez sborsò 48 milioni più bonus per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, ad oggi Ferland Mendy è considerato un esubero.

Dal suo arrivo al possibile addio: cosa è mutato?

Dal suo arrivo nella capitale spagnola, Mendy ha collezionato ben 55 assenze a causa di vari infortuni e infiammazioni. Finora Ancelotti aveva supportato il calciatore ma ormai anche il tecnico sarebbe stanco di avere in rosa un calciatore troppo spesso indisponibile.

Ad esasperare l’allenatore è stato l’ennesimo forfait. Il francese è stato infatti costretto a saltare la prima gara del campionato 2023-2024 a causa di una lesione al bicipite femorale nel Clasico, andato in scena nel corso della tournée negli USA.

Stando a quanto riportato da DiarioGol.com, la cessione del classe ’95 sarebbe diventata una priorità per la società che spera di trovare un acquirente entro la chiusura di questa sessione di calciomercato. Il presidente del Blancos avrebbe già scelto il suo sostituto: si tratta di Alphonso Davies, classe 2000 che ha un contratto col Bayern Monaco fino al 2025. Ciononostante, bisognerà prima cedere il francese.

Diverse società inizialmente interessate hanno deciso di non sferrare il colpo decisivo a causa degli infortuni. Tuttavia, il cambio di decisione del tecnico potrebbe aprire degli scenari diversi per il futuro del calciatore. La Juventus, da diverso tempo alla finestra, potrebbe tentare l’assalto proponendo un prestito gratuito.

Nel frattempo il tempo scorre e la chiusura del calciomercato si avvicina sempre di più. Il Real Madrid riuscirà a “liberarsi” dell’esubero in tempo? Se non dovesse trovare un club entro il primo settembre, stando al portale sportivo, la società madrilena potrebbe riprovare nelle finestre di mercato del 2024.