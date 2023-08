Calciomercato: colpo da 50 milioni in Serie A

L’ultimo colpo della Serie A potrebbe costare 50 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dalla Premier League sarebbe già stato fissato il prezzo del grande colpo di mercato in Italia. Nelle prossime ore potrebbe sbarcare in Serie A il vero colpo dell’estate.

Mercato: in Italia per 50 milioni?

Ad oggi il mercato italiano in entrata è stato parecchio fiacco. Oltre al Milan, che ha messo a segno diversi colpi approfittando del tesoretto Tonali, nessun club si è avvicinato alle folli offerte degli ultimi anni. Anzi, a tenere banco è stato soprattutto il mercato in entrata. Il calciatore più costoso acquistato oggi è stato Davide Frattesi, pagato dall’Inter quasi 40 milioni di euro.

Una cifra importante ma ben lontana da quanto speso in Arabia Saudita o in Premier League (dove è arrivato l’acquisto più caro della storia della competizione).

Caicedo, infatti, è diventato il calciatore più pagato nella storia della ricca Premier League firmando un contratto con il Chelsea di 8 anni, blindato sino al 2031 – con opzione per il rinnovo al 2032. Al Brighton la cifra record di 133 milioni.

L’Italia, invece, attende il possibile arrivo di Lukaku o Gabi Veiga, ma senza cessione difficilmente la Juventus potrà prendere la punta ed il Napoli il centrocampista.

L’acquisto più caro dell’estate in Serie A, invece, potrebbe essere Folarin Balogun all’Arsenal. La situazione dell’attaccante americano, grande obiettivo dell’Inter, potrebbe arrivare ad un punto di svolta interessante in questo mercato dopo che l’allenatore Mikel Arteta ha confermato le possibilità di un trasferimento. In questa estate.

Balogun piace all’Inter che, nonostante l’arrivo di Arnautovic, spera di chiudere anche questo colpo una volta ceduto Correa.

Inter: 50 milioni subito o sarà Monaco

Balogun piace da tempo all’Inter che, dopo aver acquistato già due attaccanti, ora non sembra avere fretta.

Tuttavia da RMC arriva la notizia del prezzo di Balogun. Nemmeno i 40 milioni di euro sbandierati a luglio, oggi, potrebbero bastare per avere Balogun.

L’attaccante americano sarebbe stato valutato dall’Arsenal 50 milioni. Una cifra elevata che il Monaco, tuttavia, potrebbe presto pagare. L’Arsenal sarebbe disposto a prendere in considerazione solo offerte vicine a tale valore.

Balogun, che aveva già giocato lo scorso anno in prestito in Francia con la maglia dello Stade Reims, potrebbe diventare il calciatore più pagato dell’estate italiana anche se, resta da vedere se l’offerta della squadra francese possa far saltare il banco, anche se con il passare del tempo anche i Gunners dovranno ammorbidire la loro posizione.