Colpo di scena, scelta fatta per la panchina: succederà nel 2024

Il colpo di scena riguarda il tecnico italiano, come riportato quest’oggi, per quanto riguarda la scelta fatta per la panchina.

La scelta è stata fatta per quanto riguarda il futuro perché uno dei tecnici italiani con più “mercato” per quanto riguarda il reparto allenatori, a partire dal 2024 avrà una nuova sistemazione.

Questo, stando a quello che è l’annuncio arrivato nel corso del pomeriggio sull’allenatore che ha segnato la storia recente del calcio, anche in Serie A.

Colpo di scena, scelta fatta in panchina: accadrà nel 2024

C’è un annuncio che riguarda l’allenatore italiano, accadrà precisamente nel 2024 e quando terminerà la stagione che vede protagonista lo stesso tecnico che ha trovato una nuova sistemazione.

Al centro delle vicende, in ogni caso, non solo uno dei due allenatori tra i più in auge in Europa e non solo.

Perché come riferito dall’estero, la stagione del Real Madrid comincerà con Carlo Ancelotti e terminerà con l’approdo in Brasile. Perché il tecnico di Reggiolo è la scelta come Commissario Tecnico della Nazionale carioca, ma la scelta fatta è quella del club di Madrid. Secondo l’annuncio arrivato dalla Spagna, Ancelotti potrebbe continuare ad allenare il Real Madrid nonostante l’avventura da CT del Brasile.

Real Madrid, Ancelotti in Brasile: la scelta sul futuro ai Blancos

Il Real Madrid vuole continuare con Ancelotti, a prescindere dalla sua scelta da nuovo Commissario Tecnico del Brasile.

Il presidente della Federazione brasiliana ha confermato l’approdo di Ancelotti per la Copa America che sarà nel 2024, col Brasile che ha voglia di portarsi a casa il trofeo, dopo la vittoria nell’ultima edizione della stessa competizione, “strappando” all’Argentina il titolo di campioni in carica.

Il Real Madrid però avrebbe voglia di continuare con Ancelotti alla guida del club, nonostante la sua esperienza in Brasile. Secondo quanto riferito da Fichajes.com, infatti, Ancelotti potrebbe restare ancora il tecnico del Real Madrid, ricoprendo un doppio ruolo da allenatore del club e CT del Brasile, dal 2024 in poi.

Ultime sul Real Madrid: c’è sempre Conte per il post-Ancelotti

In caso di addio dal Real Madrid da parte di Ancelotti, in ogni caso, resta viva la candidatura di Antonio Conte per sostituirlo. Il tecnico ex Inter e Juventus attende una chiamata importante, prima di prendere la decisione di ritornare a mettersi in gioco.

Qualora Ancelotti dovesse decidere di andar via, non accettando la permanenza ai Blancos da quando allenerà il Brasile, il primo nome sulla lista di Florentino Perez è quello legato ad Antonio Conte.