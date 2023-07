Calciomercato Milan, duello in Serie A: colpo in attacco per Pioli

Il Milan è la regina del calciomercato estivo. L’addio di Sandro Tonali ha contributo a finanziare colpi da urlo: ecco il nuovo attaccante

Non solo Okafor per il ruolo di vero centravanti. Il Milan vuole continuare a ridurre il gap con le altre big d’Italia e d’Europa per un ruolo da protagonista anche in Champions League. Il sogno resta quello di tornare ad alzare la Coppa dalle ‘grandi orecchie’ che manca ormai da tanto tempo. Ora i rossoneri potrebbero chiudere il nuovo colpo per rinforzare il reparto offensivo: che duello in Serie A.

Tante big d’Italia vogliono stare al passo del Napoli, fresco vincitore del campionato italiano. I partenopei restano quelli da battere e così anche il Milan ha messo su una campagna acquisti di qualità con numerosi colpi in entrata. Sandro Tonali è stato quello sacrificato per incassare tanti milioni, circa 70, per poi pianificare un mercato a cinque stelle per i rossoneri. Idee entusiasmanti sono nate nel corso del tempo per andare a puntellare ogni reparto a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, colpo dall’Argentina: intreccio con la Fiorentina

Il Milan non intende più fermarsi. Ancora un innesto di qualità per rinforzare l’attacco rossonero: Stefano Pioli gongola dopo i numerosi colpi realizzati dalla nuova dirigenza del Milan. L’allenatore emiliano è voglioso di una rivincita immediata dopo una stagione da dimenticare soprattutto in Serie A con numerosi passi falsi compiuti.

Come svelato dal giornalista di Mediaset, Claudio Raimondi, al Milan continua a piacere l’attaccante argentino del River Plate, Lucas Beltran. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina con un intreccio decisivo con Arthur Cabral, sempre nel mirino della compagine rossonera. Beltran ha anche il passaporto italiano ed avrebbe già dato la sua preferenza di vestire la maglia del Milan.

Ancora un colpo in attacco per Stefano Pioli: dopo Okafor ecco un nuovo centravanti da affiancare a Giroud. Dopo la cessione di Sandro Tonali, il Milan non ha badato a spese andando a rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Beltran è un classe 2001 con la sua valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro: in caso di acquisto da parte della Fiorentina, il Milan si fionderebbe subito su Arthur Cabral in uscita dagli stessi viola. Un intreccio totale tra i due club di Serie A: che duello incredibile per il colpo in attacco.