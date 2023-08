Ancora un rifiuto: Milan senza parole

È arrivato un altro rifiuto e adesso per il Milan la cessione si fa ancora più complicata, a poche ore dalla fine della sessione di mercato

L’inizio di stagione del Milan fa ben sperare in ottica futura. Anche perché alcuni dei nuovi acquisti si sono subito inseriti alla grande. Merito anche dell’ottimo lavoro da parte della dirigenza rossonera, capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. Mister Pioli, infatti, ha avuto molto tempo a disposizione per preparare i vari innesti.

Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e, soprattutto, Christian Pulisic hanno già cominciato a lasciare la propria impronta in maniera alquanto significativa. L’esterno d’attacco statunitense di origini croate, in particolare, si è reso protagonista di ben due marcature siglate in due partite di campionato. Insomma, un impatto davvero positivo, che alza l’asticella dell’entusiasmo in casa Milan.

Forse è proprio la compagine lombarda la regina di questa sessione estiva di calciomercato e c’è ancora del tempo per mettere in atto un’altra operazione in entrata. Il riferimento, in tal senso, è al centravanti, dato che al momento mancherebbe un vero e proprio vice Olivier Giroud. Noah Okafor è più un sostituto di Leao, poiché per caratteristiche si avvicina parecchio all’attaccante portoghese.

Calciomercato Milan, la cessione si complica: altro rifiuto

Ragion per cui il radar rossonero è ancora attivo, alla ricerca di ghiotte opportunità per rinfoltire ulteriormente il reparto offensivo. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Mehdi Taremi, valutato dal Porto intorno ai 25 milioni di euro. Il ‘Diavolo’, invece, non vorrebbe superare la soglia dei 15 milioni, perciò l’affare è tutt’altro che in discesa.

Tra l’altro, Sergio Conceicao preferirebbe chiaramente non perdere il suo bomber a stagione iniziata. Per questo il Milan mantiene vive alcune alternative come Hugo Ekitike, Armando Broja e Luka Jovic. Inoltre, la dirigenza meneghina si sta occupando pure di una questione spinosa inerente al fronte uscite.

Entrando più nello specifico, i rossoneri intendono cedere in questo rush finale di mercato Fode Ballo-Toure, il quale non rientra più nel progetto tecnico del ‘Diavolo’. Il terzino francese naturalizzato senegalese è da tempo ai margini della squadra guidata da Stefano Pioli.

Il Milan, dal canto suo, ha accantonato l’ipotesi di un prestito, vuole che il giocatore abbandoni la nave rossonera a titolo definitivo. L’ex Monaco e Paris Saint Germain, però, avrebbe deciso di rifiutare il trasferimento all’Anversa in Belgio. Di conseguenza, i tempi dell’eventuale cessione sono destinati ad allungarsi ulteriormente.

L’opzione Ballo-Toure piace anche al Werder Brema e il francese volerebbe più volentieri in Germania. Si attende, quindi, un’altra proposta che preveda un trasferimento a titolo definitivo, per cifre ritenute adeguate dalla società milanista.