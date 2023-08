Chiesa e Vlahovic snobbati: blitz choc dalla Premier

Un nome nuovo agita il mercato e scatena una vera e propria asta: le ultime ore di trattative potrebbero essere infuocate.

Uno segna, esulta con i tifosi e stempera alcune polemiche relative agli ultimi mesi di trattative. L’altro lavora per diventare un seconda punta e incassa l’endorsement di Allegri, convinto che Chiesa possa diventare un calciatore da 15 gol a campionato.

Lui e Vlahovic, del resto, formano una coppia dal potenziale altissimo, non solo in campo ma solo sul mercato. Entrambi i nomi sono stati più volte accostati a diversi club, ma la strategia, in casa bianconera sembra essere cambiata. Giuntoli sa bene che nel rush finale di questa sessione di trattative saranno le offerte per i propri calciatori a determinare anche eventuali affari in entrata.

Ecco perché le notizie che arrivano dalla Premier League potrebbero in qualche modo infiammare le prossime 72 ore. Allegri non sarebbe convinto dalla cessione, ma la differenza è tutta nei numeri che arrivano dall’esterno. Giuntoli riflette, tiene in caldo qualche nome in entrata, ma per Andrea Cambiaso sarebbero almeno 3 i club in fila pronti a piazzare un blitz. Le conferme arrivano con tanto di nomi da un famoso portale estero, e Giuntoli saprebbe già come reinvestire la cifra in arrivo.

Cambiaso, 3 offerte e un club pronto a chiudere: Giuntoli ha un’idea

Un mese e mezzo in ritiro per convincere Allegri, una partita per prendersi i tifosi e addirittura far accomodare in panchina Kostic, il miglior assistman bianconero della passata stagione. Andrea Cambiaso ha scalato gerarchie, contro il Bologna è stato nuovamente scelto da titolare, e a giudicare dalle notizie in arrivo, ha conquistato l’attenzione di molti club blasonati.

Molti tabloid britannici affermano che ci sarebbero almeno 3 club inglesi sull’esterno, e anche Todofichajes conferma la notizia, affermando che il Liverpool avrebbe in mente un blitz dell’ultimo momento. Klopp vorrebbe a tutti i costi il calciatore e sarebbe convinto dalla fisicità e dalla gamba di un esterno in grado di coprire tutta la fascia.

I Reds, inoltre, sarebbero a caccia di rinforzi per completare la rosa in vista dei molti impegni, e vorrebbero bruciare una concorrenza agguerrita. Sull’ex Genoa e Bologna ci sarebbe anche il Nottingham Forest, ma pure il Tottenham si è iscritto alla corsa. Cristiano Giuntoli registra, ma con il mercato che stringe la scelta è ormai fatta. Solo un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe sbloccare l’affare, e il Liverpool, su questa cifra, sta riflettendo davvero.

Poi Giuntoli potrebbe tentare l’affondo per Emil Holm che attende solo i bianconeri ma potrebbe accettare l’offerta dell’Atalanta, e magari tenterà un ultimo assalto ad Alvaro Morata, forse l’unico vero nome che in questa fase potrebbe cambiare il volto dei bianconeri.