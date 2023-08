Serie A: allenatore già in discussione, la decisione del club

Ci sono già i primi problemi in Serie A per l’allenatore con le sue scelte che fanno discutere e ora potrebbe presto arrivare una decisione del club.

Il tecnico ha ottenuto due buoni risultati, ma qualcosa potrebbe non quadrare per quanto riguarda la situazione che può degenerare da un momento all’altro visto che già ci sarebbero state delle incomprensioni nei mesi scorsi.

Adesso il rapporto è tornato solido, ma occhio a quello che potrebbe capitare in vista delle prossime settimane. Ci sono degli aggiornamenti importanti che arrivano dopo già le prime due partite di campionato.

Serie A: allenatore criticato per le scelte

Inizia a prendere forma la classifica di Serie A con delle ultime notizie importanti che riguardano il futuro dell’allenatore che potrebbe essere stato già messo in discussione per quanto fatto vedere nelle prime due uscite ufficiali. Sarà una stagione lunga e fitta di impegni, ma allo stesso tempo non sembra esserci positività nell’ambiente se le cose dovessero continuare in questo modo, eppure i risultati sono arrivati.

Tante sorprese dopo le prime due giornate e altre grandi conferme, come quella della Salernitana di Paulo Sousa che continua ad avere tanti risultati positivi in striscia. Anche quest’anno si è partiti con due pareggi, contro Roma e Udinese per 2-2 in trasferta all’Olimpico e 1-1 in casa rimontando dopo essere andati sotto contro i friulani. Un buon inizio per gioco e risultati, ma ci sono sempre le critiche dietro l’angolo.

Pare che alcune scelte di Paulo Sousa non siano piaciute alla Salernitana e i suoi tifosi. Perché il club granata si sarebbe complicato le cose da solo visto quanto accaduto nelle prime due formazioni e cambi che ci sono stati nelle partite di campionato contro le due squadre dove sono arrivati entrambi i pareggi.

Salernitana: Sousa discusso nelle scelte

Ancora una volta è stato Ochoa in almeno tre circostanze a salvare la Salernitana con le sue splendide parate. Una partita contro l’Udinese dove c’è stata grande delusione e amarezza per aver sbagliato quasi per 70 minuti la partita per poi rimettere il risultato in gioco grazie al solito tandem Candreva-Dia che salvano Sousa dalle forti critiche.

Perché non è piaciuta l’ultima partita di campionato contro l’Udinese e le scelte del tecnico Paulo Sousa sono state criticate fortemente. Partire con Bohinen a centrocampo e insistere su Botheim non ha pagato, lo stesso vale per aver spostato un perno fondamentale del gioco come Mazzocchi sulla sinistra.

Salernitana: Sousa rischia e deve cambiare

Non sono piaciute le scelte di Sousa alla società che ha visto tanti giocatori non essere messi nei propri ruoli naturali. I più eclatanti sono stati Kastanos a destra e Dia trequartista che è davvero l’unico dallo scorso anno anche tra gli attaccanti a vedere la porta. Decisive le prossime settimane per l’allenatore che dovrà cambiare tutto.