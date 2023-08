Ansia Napoli, l’ex azzurro è duro: “Così è complicato”

L’ex calciatore del Napoli ci va giù pesante sul mercato che sta conducendo il club partenopeo: ecco cos’ha detto

Il Napoli sta conducendo il proprio mercato con tutta la sua voglia di ripetere la straordinaria stagione scorsa. Tuttavia, i partenopei hanno subito delle perdite molto importanti, come Giuntoli, Spalletti, Min-Jae Kim e il preparatore atletico Francesco Sinatti.

Ed è anche per questo che De Laurentiis vuole trattenere a qualunque costo Victor Osimhen, in attesa di capire quale sarà il difensore che sostituirà Kim.

Sono entrati 50 milioni di euro nelle casse del Napoli, che comunque è attento alle valutazioni che gli altri club fanno dei loro giocatori. Perché il club partenopeo sa bene che quando le altre società sanno che c’è una disponibilità economica rilevante, il prezzo inizia a lievitare. E’ il caso di Kilman, per esempio, ma anche di Danso e Mavropanos.

A parlare della partenza di Kim, però, è stato anche uno che il difensore in carriera lo ha fatto e anche molto bene. Si tratta di Fabio Cannavaro, che ha vestito anche la maglia del Napoli in giovane età e che conosceva il difensore sudcoreano già prima che arrivasse all’ombra del Vesuvio, valutando in modo negativo la sua partenza.

Napoli, Cannavaro parla dell’addio di Kim

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Radio CRC’: “Kim è una grossa perdita per gli azzurri, perché è stato il protagonista assoluto in difesa. Giocava quasi da solo. Trovare uno così è complicato, lui non è arrivato da sconosciuto, ma il passaggio in Turchia è servito per la sua crescita”. Poi prosegue: “Scontato che qualcuno pagasse la clausola, non era nemmeno molto elevata per il suo valore”.

Nella scorsa stagione, Kim ha collezionato 45 presenze in tutte le competizioni, segnando 2 gol e siglando anche 3 assist in 3.878′. Numeri importantissimi per un giocatore arrivato l’anno scorso per sostituire Koulibaly e che è stato decisivo nella vittoria del terzo Scudetto del Napoli. La sua assenza nella sfida di ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, ha condizionato la gara poi pareggiata 1-1 dalla squadra di Spalletti.

Adesso per Kim è pronta una nuova avventura, in uno dei club più importanti del mondo, il Bayern Monaco. L’obiettivo dei bavaresi era quello di fondare una difesa stratosferica con de Ligt sotto la sapiente guida di Thomas Tuchel, che ha voglia di vincere un’altra Champions League. Il Napoli, invece, attende il nuovo difensore per capire dove può arrivare.