La Juventus è a lavoro per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Ci sono novità importanti di calciomercato tra acquisti e cessioni dei bianconeri.

Ci sono ora aggiornamenti riguardo quello che sarà il futuro del giocatore con la società che sta lavorando per definire alcuni affari con gli ultimi dettagli. Il ds sta collaborando insieme all’allenatore per ottenere il massimo da questo mercato.

C’è la possibilità che si possa chiudere l’accordo da un momento all’altro perché ci sono novità ora di mercato che riguardano le mosse della Juventus.

Calciomercato Juve: pronti i colpi di Giuntoli

La Juventus è a lavoro con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che arrivato al club bianconero si sta mettendo all’opera con tante operazioni di mercato importanti riguardo acquisti e cessioni. Perché ora arriva il momento cruciale per il club bianconero che in entrata ha chiuso solo il colpo del giovane Weah e vuole accelerare in vista dell’inizio della nuova stagione. Mancano circa 20 giorni e si tornerà in campo con la Serie A.

In vista di quello che accadrà in queste settimane che si potrà determinare quelli che saranno gli obiettivi della società. Perché la Juve vuole provare a tornare ad essere una squadra vincente e per farlo Allegri chiede di avere la migliore rosa a disposizione in vista del prossimo anno. Intanto, ci dovranno prima essere le cessioni e poi si potrà pensare ai nuovi colpi.

Per questo motivo è ancora fermo il mercato in entrata della Juve. In vista delle prossime ore che si potrà muovere qualcosa visto che Giuntoli è pronto ad accontentare Allegri con delle uscite di livello importante che permetteranno poi alla società di fare nuovi acquisti.

Juventus: McKennie in uscita, Giuntoli lo piazza

Telefono bollente per Cristiano Giuntoli che sta provando a piazzare i colpi in uscita della Juventus. Il ds bianconero sta definendo gli ultimi dettagli per le cessioni, quelli la più importanti come quelli che portano i nomi di McKennie e Zakaria.

Entrambi i giocatori partiranno per una cifra di circa 20 milioni di euro che potrebbe permettere alla Juve poi di tornare sul mercato in entrata dopo le cessioni di McKennie e Zakaria.

Juve: McKennie via dall’Italia

Il futuro di Weston McKennie sembra essere lontano dalla Juve e dalla Serie A. Perché Cristiano Giuntoli continua a lavorare in uscita e sta provando a piazzare il colpo del centrocampista statunitense, che al momento vanta estimatori soprattutto in Inghilterra, Germania e Turchia. E’ in uno di questi campionati che si ritroverà il prossimo anno il giocatore.