Dalla Juventus a Cristiano Ronaldo: operazione assurda

Una clamorosa operazione potrebbe portare un big della Juventus alla corte di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, all’Al-Nassr

Il calciomercato entra nel vivo anche per la Juventus. I bianconeri stanno studiando le mosse per proseguire in un certo modo il proprio mercato. Serve qualche cessione eccellente per finanziare i colpi in entrata, specie dopo l’esclusione dalle coppe europee.

La sessione della Vecchia Signora stenta ancora a decollare. L’arrivo di Timothy Weah per ora è l’unico di un certo rilievo, se escludiamo le manovre compiute su alcuni giovani da aggregare alla Primavera. Cristiano Giuntoli è appena arrivato e ancora deve cercare di integrarsi al meglio nel tessuto societario bianconero. L’ex ds del Napoli ha le idee chiare sul da farsi ma vuole operare con una certa cautela.

Il motivo è essenzialmente economico: dopo i tanti, troppi soldi spesi in passato, ora la “Vecchia Signora” deve tenere gli occhi puntati sul bilancio. L’assenza forzata (per decisione UEFA) dalle coppe europee ha un impatto sui conti del club e non si può far finta di niente. Proprio per questo prima di arrivare a qualche nome nuovo bisogna liberare spazio salariale a bilancio, monetizzando anche per i cartellini.

La lista dei partenti in casa juventina è sostanzialmente circoscritta a due figure in particolare: Vlahovic e Chiesa. Il serbo è attenzionato da diverse big europee, tra cui Bayern Monaco e PSG, mentre sul figlio d’arte si sono fatte insistenti le voci che provengono dall’Arabia Saudita.

Federico Chiesa nel mirino dell’Al-Nassr: la situazione

Federico Chiesa ha vissuto la scorsa stagione diversi alti e bassi per via di una condizione fisica non ottimale. Il recupero dalla rottura del legamento crociato è andata per le lunghe e lo ha costretto a tanti stop di vario genere. Dalle infiammazioni dell’articolazione ai problemi muscolari, tutti mattoncini di un muro da abbattere.

Per la Juve non è più incedibile, specie a fronte di offerte di un certo genere (almeno 40 milioni). Su di lui sembra aver messo gli occhi l’Arabia Saudita, con il suo campionato in clamorosa espansione. Chiesa potrebbe essere un altro di quei nomi giovani e di prospettiva che tanto piacciono alla Saudi Pro League.

L’Al-Nassr, in particolare, lo vorrebbe aggiungere alla sua collezione di campioni, capitanata dal grande ex Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Rudy Galetti su Twitter, però, al momento non ci sarebbero stati ancora contatti ufficiali tra le parti. Chiesa preferirebbe rimanere in Italia, alla Juve e nonostante il rapporto non idilliaco con Allegri, provare a giocarsi le sue chance. Vedremo se rilanci milionari potranno far cambiare le carte in tavola.