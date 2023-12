Antonella Fiordelisi, imprevisto bollente: esce fuori (quasi) tutto

Fuori programma davvero rovente per la splendida atleta italiana, Antonella Fiordelisi: il suo abitino rosso non perdona

Schermitrice ed influencer campana di tutto rispetto, la meravigliosa Antonella Fiordelisi è ancora giovanissima e nonostante ciò ha già un seguito social spaventoso. Merito senz’altro della sua bellezza ed anche della sensualità che i fan non possono non notare con i post social della venticinquenne che ha partecipato ad uno degli ultimi Grande Fratello VIP incrementando il numero dei suoi ammiratori.

Giovane, sportiva, bella e con un fisico da urlo, Antonella sa benissimo che ormai il numero dei seguaci da non deludere è diventato al quanto alto. Di follower Instagram, al momento la splendida mora dagli occhi castani ne ha tanti, 1,5 milioni, ma di questo passo è ovvio che con il tempo ne avrà sempre di più. La splendida e giovane salernitana di strada ne ha già fatta e non c’è motivo per pensare che non continuerà ad incantare tra social e web.

Antonella a luci rosse, imprevisto bollente

Ovviamente la meravigliosa classe ’98 con la famosa casa più spiata d’Italia ha avuto un momento di visibilità bello alto, dal momento in cui nuovi fan potevano conoscerla tramite una rete importante come Mediaset. Ora sta tutto a lei. Antonella certamente non vorrà che i suoi follower diminuiscano e così continua la sua campagna per farli ammattire tutti con degli scatti Instagram che non sono certo per deboli di cuore.

A dirla tutta anzi, l’ultima foto postata è davvero da bollino rosso. Il colore tra l’altro, del vestitino che la meravigliosa campana indossa, probabilmente per fare un riferimento al Natale. Il regalo ai follower, lei lo ha appena fatto. Ecco infatti la meravigliosa mora che lascia cadere i capelli sulla spalla mentre guarda altrove ed il vestito si apre un po’ troppo al centro. Imprevisto anche per lei e la fuoriuscita è quasi compiuta. I fan sono in estasi.

Anche il pantalone aderente mette in mostra una forma fisica spaventosa ma per via dell’imprevisto gli occhi sono tutti lì. Il pazzesco décolleté di Antonella stavolta è troppo in vista ed anche i fan più casti non possono non dare un’occhiatina che ci sta tutta.

D’altra parte chi segue ormai la splendida campana da tempo sa a cosa si va incontro. Ricordiamo anche che la Fiordelisi è stata pure tentatrice per Temptation Island: immaginare che il fisico mozzafiato possa mettere qualcuno in seria difficoltà è facilissimo. Meglio aprire le foto di Antonella con cautela.