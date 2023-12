Che regalo di Natale: arriva Muriel, affare in Serie A

Muriel è tornato a splendere, ma il suo futuro è lontano da Bergamo, e una delle squadre del momento in Serie A pensa seriamente a prenderlo

Lo straordinario gol di tacco segnato al Milan (il primo in Serie A in questa stagione) ha riacceso i riflettori su Luis Muriel, uno dei maggiori talenti del campionato italiano. L’attaccante colombiano è noto a tutti, sia per la sua classe che per la sua proverbiale indolenza, ma a 32 anni, quando vuole, sa ancora essere decisivo ad alti livelli. All’Atalanta, dal 2019 a oggi, ha vissuto indubbiamente i suoi anni migliori, ma quest’epoca adesso è sul punto di finire.

Dopo la vittoria sui rossoneri, Gasperini è stato abbastanza chiaro in merito al futuro del suo attaccante: per lui, a Bergamo, non c’è un posto da titolare. Il suo contratto scadrà a giugno e il club non ha intenzione di rinnovarlo, per cui il sudamericano sarà libero di cercarsi una nuova squadra da gennaio. Non solo, perché se troverà un altro club in cui accasarsi, l’Atalanta potrebbe accettare una piccola somma per lasciarlo libero già a gennaio 2024.

Parole che fanno venire l’acquolina in gola a molti, in Serie A, dove non mancano squadre anche di alto livello a cui uno come Muriel potrebbe far comodo. Nelle scorse settimane si parlava di un romantico ritorno all’Udinese per salvare i bianconeri, ma non è la sua unica opzione. A Udine, Lucho sarebbe indubbiamente titolare, mentre a Milano potrebbe avere un ruolo meno centrale ma giocando ai massimi livelli anche in Europa. Milan (come vice Giroud) e Inter (se dovesse partire Sanchez) ci pensano.

Muriel conteso in Serie A: un nuova pista per gennaio per il bomber sudamericano

A queste tre opzioni se ne aggiunge una quarta altrettanto allettante, che presenterebbe una sfida non banale per il giocatore oggi all’Atalanta. Giovanni Sartori, che lo portò a Bergamo quattro anni fa, lo rivorrebbe con sé al Bologna, andando a potenziare la rosa di una delle squadre più sorprendenti del panorama italiano in questo momento. Gli emiliani allenati da Thiago Motta puntano decisamente a una storica qualificazione europea, trovandosi ora addirittura quinti in classifica.

Un giocatore con la tecnica e l’esperienza di Muriel sarebbe indubbiamente un lusso, in questo momento, per il Bologna, e potrebbe davvero aggiungere qualcosa di importante alla squadra. Ma l’opzione più probabile è che i rossoblù possano prenderlo per sostituire Joshua Zirkzee, gioiello in vetrina della rosa e seguito da tante grandi squadre, Milan su tutte. Se il talento olandese dovesse essere ceduto già a gennaio, Muriel sarebbe un ripiego più che valido per il resto della stagione.