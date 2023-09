Scelta fatta su Conte: pronto a diventare il nuovo allenatore

Un club ha preso una decisione storica in merito all’addio del suo allenatore, per affidare la guida ad Antonio Conte.

La scelta cade su di lui, come fanno sapere dall’estero, secondo quelle che sono le notizie che filtrano su di lui.

È stato per un lungo periodo accostato all’Italia, sia per quanto riguarda il ruolo da CT in Nazionale per un ritorno nell’era post-Mancini, ma alla fine la scelta della Federazione è caduta sul neo-campione d’Italia, Luciano Spalletti. Accostato anche in Serie A, adesso c’è un club che fa sul serio per avere Antonio Conte in panchina.

Antonio Conte in panchina: scelta ben precisa di un club

Scelta ben precisa di un club che, puntando tutto su Antonio Conte, darebbe il via a quella che risulterà essere una vera e propria rivoluzione.

Perché dopo un lungo periodo passato con un allenatore in panchina, c’è un club come fanno sapere dall’estero, che punterà tutto su Antonio Conte per dare continuità a quello che è un gioco di una certa tipologia, senza snaturare troppo l’identità del club.

Parliamo infatti dell’Atletico Madrid che, lasciando il Cholo Simeone nella prossima stagione, punterà tutto su Antonio Conte.

Conte all’Atletico Madrid: la notizia dalla Spagna

A riportare la notizia sono i colleghi iberici di Fichajes.net che, nel corso di questa mattinata, hanno svelato quelle che sono le intenzioni dell’Atletico Madrid, club pronto a scegliere Antonio Conte in panchina.

Il nome perfetto per una rivoluzione futura che sarà senza il Cholo in panchina, perché per Simeone sarà probabilmente questo, l’ultimo anno che vivrà ai Colchoneros. E sta già pensando al futuro la società madrilena che non vuole restare a mani vuote.

Antonio Conte piace anche alla Roma, ma è proprio l’ipotesi dell’Atletico Madrid che pone lo stesso tecnico italiano di fronte alla rinuncia di una panchina in Serie A, per l’importante occasione che arriverebbe in Spagna, all’Atletico.

Ultime su Antonio Conte: l’Atletico Madrid ha anche un’alternativa al tecnico italiano

Il primo nome della lista dell’Atletico Madrid è certamente quello di Antonio Conte, ma occhio anche all’altra ipotesi che vede protagonista uno dei tecnici più importanti tra quelli liberi. Perché, dopo aver lasciato il River Plate e malgrado le diverse voci che lo avevano accostato alle panchine dei top club d’Europa, Gallardo non ha ancora trovato panchina. Ed è appunto, come fanno sapere dalla Spagna, quella dell’Atletico un’ipotesi per l’allenatore argentino. In ogni caso, è soltanto a fine stagione che saluterà Simeone e per entrambi i tecnici, dunque, toccherà aspettare l’estate del 2024.