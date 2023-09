Simeone in Serie A: lascia l’Atletico, la destinazione in Italia

Una storia fatta all’Atletico Madrid e che finisce, secondo quelli che sono i rumors dalla Spagna sull’addio del Cholo Simeone.

Il futuro del tecnico argentino sarebbe dunque in Italia, di fronte alla separazione con l’Atletico Madrid che si consumerà come annunciato dai colleghi spagnoli, che spingono il tecnico poi all’approdo in Italia.

Un contratto, quello del tecnico argentino, troppo oneroso per l’economia dei Colchoneros che non andranno a prolungare quelli che sono i legami contrattuali validi fino al 30 giugno 2024.

Il Cholo Simeone pronto a lasciare l’Atletico Madrid: la notizia

Il Cholo Simeone saluta l’Atletico Madrid e lo farà, chissà quando, con annuncio definitivo.

Perché per ora l’Atletico non procede verso l’esonero, volendo porre fine dignitosamente alla storia di tredici anni fatta con il Cholo in panchina che ha rotto il dominio di Barcellona e Real Madrid nell’ultimo decennio, riuscendo a portare a casa la bellezza di tue campionati vinti in Liga.

Tredici anni che si consumeranno con l’addio per Diego Pablo Simeone dall’Atletico Madrid, con un tributo speciale che gli riserveranno a fine anno. Dalla Spagna, fanno sapere i media iberici, che sono già pronte le soluzioni per sostituirlo nella stagione 2024/2025.

Simeone saluterà l’Atletico: la destinazione in Serie A

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il Cholo Simeone saluterà l’Atletico Madrid nell’estate prossima. Non si troverà un accordo per il rinnovo, con gli oltre 30 milioni di euro che non saranno più percepiti dallo stesso tecnico argentino che, nel suo futuro, vede di nuovo la Serie A.

Cominciò da giovane allenatore al Catania, prima del suo exploit poi nei top del calcio d’Europa, costruendosi una storia del tutto personale all’interno del club dell’Atletico Madrid, cambiando per sempre la figura dell’allenatore da quelle parti, diventandone leggenda. Una storia leggendaria che vedrà la sua fine al termine della stagione, con addio che vedrà poi il suo futuro in Italia. Un futuro, probabilmente, con destinazione tra le top squadre d’Italia e occhio all’ipotetico scenario che vedrebbe padre e figlio insieme, in Serie A.

Ultime su Simeone: due ipotesi italiane in Serie A

Con la prossima stagione, che Simoene vivrà praticamente sul mercato degli allenatori, occhio a quelle che sono le soluzioni italiane e in Serie A. Una in particolare è quella legata al Napoli, dove gioca il figlio Giovanni e, legato a Diego Armando Maradona, sarebbe una storia nella storia, quella del tecnico argentino in panchina. Chiaro è che con Rudi Garcia che ha appena firmato, risulta complesso ipotizzare tale ipotesi per ora. Chissà per il futuro. E occhio all’Inter che, se dovesse salutare Inzaghi al termine della stagione, potrebbe vedere in Simeone il nome perfetto per dare continuità al progetto di Zhang.