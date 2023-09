Inizio di campionato da incubo, ecco Conte: sta per firmare

Antonio Conte, dopo la parentesi al Tottenham, è pronto a ripartire con un club totalmente inatteso. Ha, però, la possibilità di far partire un progetto importante con l’obiettivo, come al solito, di tornare a vincere in poco tempo. Le ambizioni sono da top club, in linea con le sue.

Non è andata come ci si aspettava la parentesi alla guida del Tottenham, dal momento che ha pagato e tanto una certa ostilità dell’ambiente nei suoi confronti ed anche dei risultati al di sotto delle aspettative. La sensazione è che non sia riuscito a cementificare come invece gli riesce di solito il gruppo. Adesso Antonio Conte è pronto a ripartire ancora una volta da un big. Ancora una volta con l’obiettivo di ricostruire dopo una prima parte di stagione molto al di sotto delle aspettative. Insomma, nelle condizioni in cui lui tendenzialmente si esalta.

L’ex Inter è pronto a firmare con la big

Non è certamente una fase storica esaltante per Antonio Conte. Dopo l’addio turbolento all’Inter e l’approdo al Tottenham, le cose non sono andate come tutti speravano. Il suo obiettivo, infatti, era quello di costruire una mentalità vincente in una società che vanta un palmares a dir poco ridotto. Le cose non sono andate bene ed alla fine è arrivato un addio anche in questo caso tra mille polemiche e tensioni.

Circa due stagioni per lui in Inghilterra, con il divorzio che è arrivato a marzo. Adesso, a pochi mesi di distanza, arriva per lui una nuova opportunità. Stando a quanto raccontato dal quotidiano francese “Le Figaro“, infatti, l’ex Inter e Juventus, tra le altre, è nel mirino dell’Olympique Marsiglia dopo l’addio con Marcelino. La società francese ha grandi ambizioni e vuole convincere l’italiano, che vedrebbe di buon occhio, ovviamente, una nuova avventura in un club tanto ambizioso.

Conte nel mirino dell’Olympique Marsiglia

Non è ovviamente una pista facile, soprattutto in termini economici visto l’oneroso ingaggio che chiede lo stesso Conte. E’ una pista che potrebbe diventare molto calda nelle prossime ore, ancor di più se si considera che è lui la prima scelta. Più attardati, in tal senso, i profili di Galtier e di Zinedine Zidane, che non è la prima volta che viene accostato al Marsiglia.