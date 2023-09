Calciomercato: sta tornando in Serie A, nuovo ruolo in società

Un dirigente è pronto a tornare in Serie A: primo contatto con la società, svelato il suo nuovo ruolo.

L’ex Milan è in contatto con diverse società per tornare subito operativo. Dopo essere stato scaricato dall’attuale dirigenza rossonera, l’ex ds s’è messo a lavoro per andare in un nuovo club. Nelle ultime ore sono uscite fuori nuove notizie relative all’approdo nella big da parte del dirigente che è già stato allo stadio per vedere dal vivo la sua futura squadra.

Ultimissime notizie di calciomercato relative al destino del dirigente: ecco nuovi aggiornamenti sul ds che è reduce da un’esperienza importante al Milan, che ha portato i rossoneri a vincere lo Scudetto. Messo alla porta lo scorso giugno, è attualmente libero ed in cerca di una nuova sistemazione che potrebbe materializzarsi prossimamente. Ecco svelati tutti i dettagli su questa proposta messa sul tavolo dalla società che è a lavoro per rinforzare il proprio settore tecnico con l’ingresso nell’organigramma di una figura nuova.

Calciomercato: nuovo ingresso in società, la big (ri) prende l’ex Milan

Protagonista di colpi importanti, al Milan ha fatto il suo lavoro in modo brillante anche se gli ultimi acquisti non hanno reso secondo aspettative. Nonostante ciò, grazie al lavoro di Pioli e della squadra, è stato fra gli artefici della vittoria dello Scudetto nel 2022. Un risultato inaspettato che ha regalato grandi gioie ai tifosi rossoneri.

Ciò comunque non è bastato per garantirgli un posto in società visto che la dirigenza ha deciso di mandare via Maldini e Massara e affidare le chiavi del mercato al duo Furlani e Moncada. Intanto, emergono nuove indiscrezioni di calciomercato relative al ritorno in Serie A dell’ex Milan che è pronto a ricoprire un nuovo ruolo all’interno del club.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza giallorossa è a lavoro per portare nuovamente alla Roma Massara.

Massara torna alla Roma, primo contatto con Tiago Pinto

Pista concreta quella relativa al ritorno di Frederic Massara alla Roma. Domenica sera, il dirigente ex Milan, era in tribuna all’Olimpico ed ha assistito alla goleada dei giallorossi contro l’Empoli. Una buona occasione anche per confrontarsi con l’attuale general manager del club Tiago Pinto che sarebbe interessato a riportare alla Roma Massara che già in passato è stato a Trigoria tra il 2016 e il 2019, prima di passare al Milan con il quale ha vinto uno Scudetto. Da capire le intenzioni della società e la volontà di Frederic che non ha ancora sciolto le riserve visto che ha anche altre proposte da valutare.