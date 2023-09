Mal d’Arabia, esonero Mancini: percorso già segnato

A quanto pare il percorso da commissario tecnico di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita sarebbe già segnato.

Le prime due uscite alla guida de ‘I Falchi‘ non sono dicerto andate come ci si aspettava, e questo ha subito iniziato a far rumoreggiare la Federazione che, da un allenatore esperto come Mancini, non si aspettava scivoloni del genere. In Arabia, però, le cose possono andare solo in un modo, bene, e se così non fosse i piani alti non ci mettono niente a prendere decisioni drastiche.

Questo potrebbe, incredibilmente, già essere il caso proprio di Roberto Mancini, per il quale si sarebbe addirittura iniziato a parlare di esonero, essendo preso di mira in particolare dalla stampa nazionale.

Arabia Saudita, esonero Mancini: le ultime

Incredibili novità arrivano in merito al futuro di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale saudita, già fortemente a rischio dopo le prime due deludenti uscite contro Costa Rica e Corea del Sud, dove ‘I Falchi‘ sono usciti sconfitti in entrambe le occasioni.

Dopo gli importanti sforzi economici fatti per farlo diventare commissario tecnico, la Federazione saudita si aspettava di vedere subito la mano di Roberto Mancini sulla propria Nazionale, ma a quanto pare quest’aspettative è stata decisamente delusa. Questo non fa altro che aggravare la posizione dell’ex CT dell’Italia, già messo alla gogna dalla stampa locale che inevitabilmente vuole risposte e mette fretta all’allenatore italiano, al quale, in pratica, non sono permessi margini di sbaglio.

A riportarlo questa mattina è stata La Gazzetta dello Sport, che non ha parlato (ancora) di esonero, ma ha lasciato intendere come in Arabia Saudita siano già insofferenti dei risultati ottenuti da Roberto Mancini. La situazione è piuttosto tesa e, come anticipato, il commissario tecnico saudita sarebbe anche già stato criticato aspramente dalla stampa locale.

Mancio: due soste per far ricredere la Federazione

Dopo questa falsa partenza, Mancini non aspetta altro che la prossima sosta per far ricredere stampa locale e Federazione. L’impressione è che al momento l’Arabia Saudita non si sia ancora totalmente ripresa dall’addio di Renard, ma questa non deve essere una scusa per l’italiano, ingaggiato per permettere a questa emergente Nazionale di compiere un importante salto di qualità.

A questo punto potremmo sbilanciarsi dicendo che i prossimi impegni saranno decisivi per capire quello che potrebbe essere il futuro di Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita.

Arabia Saudita: Mancini in già in bilico, Coppa d’Asia decisiva

A quanto pare la panchina di Roberto Mancini sarebbe già in bilico. Adesso c’è bisogno di mettere da parte queste prime due uscite per preparare al meglio Nigeria e Mali prima, Cambogia o Pakistan poi. Queste tre partite, comunque, non dovrebbero più di tanto segnare il futuro del commissario tecnico dell’Arabia Saudita, che invece verrà fortemente messo alla prova in Coppa d’Asia. Se ‘I Falchi‘ dovessero deludere, ecco che ci potrebbe essere una prematura separazione fra Mancini e la Nazionale saudita.