Nainggolan torna in Serie A: c’è l’offerta, i dettagli

Dopo l’esperienza, deludente, alla SPAL, Radja Nainggolan è desideroso di tornare a calcare i campi della Serie A. Oramai 35enne, il belga non è più quel giocatore devastante che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, ma tornando in condizione potrebbe decisamente dire la sua.

A confermare questo è stato lo stesso Nainggolan in una recente intervista, dove senza troppi peli sulla lingua aveva detto di sentirsi decisamente all’altezza di una squadra importante in Serie A, considerata anche la concorrenza.

Da capire se questa sua volontà potrà essere esaudita, ma l’impressione è che uno scenario del genere possa davvero concretizzarsi da qui a qualche settimana. Stando alle ultime notizie, infatti, negli scorsi giorni sarebbe addirittura stata presentata un’offerta che potrebbe cambiare il futuro di Radja Nainggolan in questa stagione.

Calciomercato, Nainggolan di nuovo in Serie A: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Radja Nainggolan che, rimasto svincolato dall’ultima esperienza alla SPAL in Serie B, potrebbe incredibilmente tornare a giocare in Serie A in questa stagione.

Al momento c’è da capire la fattibilità di questa cosa, ma stando alle ultime notizie l’entourage del belga starebbe spingendo affinché questo ritorno possa concretizzarsi. La volontà di Nainggolan è chiara, lui stesso in una recente intervista lo aveva confermato, e questa potrebbe portarlo a fare anche un importante passo indietro a livello contrattuale per vedersi realizzato questo suo desiderio, forse uno degli ultimi in carriera.

Questa idea, a quanto pare, sarebbe partita dal belga stesso, che fino a quando non riceverà il “no” definitivo da parte della società, proverà a spingere con tutte le sue forze per questo ritorno. Stando dunque a quanto riportato da Leggo, negli ultimi giorni Radja Nainggolan si sarebbe (indirettamente) offerto alla Roma, valutando una soluzione contrattuale diversa dal solito pur di riuscire a tornare a vestire giallorosso.

Nainggolan si offre alla Roma: i dettagli della proposta

Nainggolan sogna di tornare a vestire la maglia della Roma. Il belga è certo di poter continuare a dire la sua in Serie A, ed in quale piazza se non in quella nella quale effettivamente è diventato uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

Ora c’è da capire se la volontà della Roma è la stessa di Nainggolan, che per riuscire a strappare il sì dei Friedkin e di Mourinho sarebbe disposto a firmare con i giallorossi a condizioni particolari. Stando a quanto riportato da Leggo, infatti, il belga si sarebbe offerto alla Roma con un contratto a gettone.

Roma-Nainggolan: quante possibilità ci sono?

Il ritorno del ‘Ninja‘ a Roma potrebbe portare ancora più entusiasmo in un piazza già abbastanza gasata per la coppia Lukaku-Dybala, ma quanto Nainggolan potrebbe essere funzionale al gioco di Mourinho? Al momento poco, considerata anche la vasta gamma di scelta che lo Special One ha in mezzo al campo, ma se in un futuro prossimo giocatori come Renato Sanches, ad esempio, non dovessero continuare a dare garanzia, ecco che su un’opportunità del genere la Roma ci potrebbe iniziare a riflettere.