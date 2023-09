Juventus, Bonucci attacca tutti: “Un falso”

Leonardo Bonucci non ha preso minimamente bene il suo addio alla Juventus: ecco l’intervista ricca di spunti, l’attacco totale

Bonucci continua a guardare indietro nel tempo. L’ex difensore della Juventus ha criticato il comportamento della società bianconera: l’addio non è stato ancora digerito del tutto. Ecco la sua verità con una lunga intervista chiarificatrice.

Non passano le polemiche intorno alla vicenda di Leonardo Bonucci, costretto a dire addio alla Juventus trasferendosi in Germania all’Union Berlino. Il club tedesco parteciperà alla Champions League e per il centrale italiano potrebbe rappresentare una grande occasione di riscatto. Un addio doloroso per l’ex Juventus che ha voluto così svelare tutta la sua verità: il retroscena che nessuno si aspettava. Ecco cos’è successo.

Juventus, la verità di Bonucci: lo sfogo totale e personale

Un momento chiave per mettere in chiaro diverse cose che l’hanno visto allontanarsi velocemente dal club bianconero. Una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset per svelare tutta la verità attaccando duramente la società torinese.

Così Bonucci ha rivelato che soltanto il 13 luglio Giuntoli e Manna gli hanno comunicato a casa sua l’urgenza di trovarsi una nuova sistemazione. Non faceva più parte del progetto Juventus spiegandogli che la sua presenza in campo avrebbe ostacolato la crescita della squadra. In più, lo stesso difensore italiano ha rivelato di aver subito una grande umiliazione dopo aver giocato 500 partite in maglia bianconera.

Poi si è scagliato anche contro Massimiliano Allegri, che aveva rivelato in un’intervista a Dazn che già a febbraio Bonucci sapeva che non avrebbe più fatto parte della Juventus. Le parole dell’attuale centrale dell’Union Berlino sono completamente differenti criticando il comportamento dell’allenatore livornese: “Falso”.

Polemiche a non finire in casa Juventus dopo il caso Pogba: Giuntoli sta provando a rimediare ai tanti errori della società in questi ultimi anni, ma non è così facile risolverli in poco tempo. Un momento decisivo per fare tabula rasa facendo rifiorire nuove idee in ottica futura.

In poco tempo tutto è cambiato passando dalle stelle in bianconero alle stalle: una separazione dolorosa anche per tutta la famiglia di Leonardo Bonucci. La moglie Martina ha voluto salutare anche la città di Torino con un lungo post su Instagram davvero emozionante. Un addio definitivo dopo quello momentaneo avvenuto in passato con il suo trasferimento al Milan per poi fare subito ritorno alla Juventus. Ora ecco la sua verità in attesa della replica immediata.