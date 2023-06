Esonero Allegri, incredibile annuncio in diretta: cosa sta succedendo

Nonostante le rassicurazioni provenienti da più parti, il futuro di Allegri alla Juve continua ad essere incerto.

Le ultime notizie sul futuro di Allegri rivelano che l’allenatore livornese resterà sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione. Allegri, infatti, avrebbe detto di no alle ricchissime proposte arrivate dall’Arabia Saudita, con gli sceicchi pronti a ricoprire d’oro l’attuale tecnico della Juve.

Si era infatti parlato di un triennale da 20 milioni di euro a stagione, con gli arabi che avevano successivamente rilanciato l’offerta portandola a 30 milioni di euro all’anno.

Nemmeno queste cifre ‘monstre’ sono servite a convincere Allegri, che ha declinato l’offerta per proseguire il suo lavoro al timone dei bianconeri. La maggior parte dei tifosi juventini, almeno sui social, sperava in un esito diverso. Sono in tanti, infatti, a chiedere un cambio di guida tecnica dopo questi due anni fortemente deludenti.

La Juve, da quando è tornato Allegri, non ha più conquistato alcun titolo e ha spesso palesato grosse difficoltà sul piano del gioco anche contro avversari modesti. Nonostante ciò, la società ha più volte ribadito che Allegri non è mai stato in discussione e che la sua conferma è un’ovvietà.

Allegri via dalla Juve: tutta la verità, tifosi spiazzati

Tuttavia, secondo molti tifosi (e anche diversi addetti ai lavori), il vero motivo che porta la Juve a tenersi Allegri è il suo ricco contratto. Il tecnico toscano può ancora contare su un’intesa da 7 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni: una cifra che non consente a Madama di esonerarlo. Anche il famoso giornalista Jacopo Volpi, direttore di Rai Sport, si è detto convinto che i 7 milioni annui percepiti da Allegri siano un ostacolo troppo grande per una possibile separazione anticipata.

Intervenuto ai microfoni di Juvenews.eu, Jacopo Volpi ha poi detto la sua sul rapporto tra Allegri e Giuntoli. Per il direttore di Rai Sport non ci sarebbe alcun veto reciproco tra i due. Volpi ritiene che siano due grandi professionisti e che insieme possano fare un gran lavoro alla Juve.

Il giornalista fiorentino è certo che senza impegni europei – la Juve potrebbe essere esclusa dalla Conference League, ndr – e con un mercato mirato i bianconeri torneranno competitivi per lo scudetto. Tra i possibili colpi di Madama il direttore di Rai Sport vede molto bene Sergej Milinkovic-Savic (la richiesta della Lazio è di 40 milioni, ndr) e anche Timothy Castagne, che Volpi considera un esterno “assolutamente affidabile“.