Serie A: 2 mesi di squalifica e retrocessione, l’hanno fatta grossa

In arrivo l’ufficialità dopo la sfogo delle ultime ore con un comunicato ufficiale. Alla fine in Serie A arriverà una pesante squalifica che potrebbe far cambiare subito la stagione.

E’ appena iniziato il nuovo campionato e ci sono già state le prime polemiche e i primi casi particolari che possono cambiare il mondo del calcio in Italia in queste prossime ore.

Svolta importante in arrivo perché ora non c’è più la possibilità di far accadere determinate cose e si vuol provare ad andare avanti con un calcio totalmente diverso in vista dei prossimi anni.

Serie A: squalifica di due mesi in arrivo

Il mondo del calcio italiano vuole cambiare rotta e provare a tornare grande come un tempo. Per farlo però bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista e provare a portare la Serie A ai massimi livelli con le squadre migliori. Dopo il caso della Juventus per il tema plusvalenze e manovra stipendi difficilmente si rivedranno certe cose per il pugno duro usato. L’intento è quello di continuare su questa strada per ogni scelta sbagliata che ci sarà, perché nessuno vuole rovinare l’immagine del calcio in Italia.

Intanto, nelle ultime ore ha fatto tanto discutere quanto accaduto dopo la seconda giornata del campionato italiano, in particolare nella partita che si è giocata tra Juventus Bologna che ha visto protagonista in negativo l’arbitro Marco Di Bello e il Var Francesco Fourneau. Un episodio chiave è accaduto verso fine partita, quando sul risultato di 0-1 per la squadra ospite non è stato fischiato un chiarissimo rigore al Bologna per un fallo di Illing-Junior su Ndoye che avrebbe potuto mettere anche il risultato sullo 0-2 a poco dalla fine. La partita, invece, è finita 1-1 tra le tante polemiche.

Immediata risposta dell’AIA che ha valutato l’episodio e chiarito anche con un comunicato gli errori gravi che avrebbero fatto l’arbitro Di Bello e il var Fourneau che infatti sono stati fermati. Ora la sezione degli arbitri potrebbe andarci giù pesante con loro due perché si parla addirittura di di mesi di stop e una retrocessione in Serie B.

Rigore Juve Bologna: squalifiche per Di Bello e Fourneau

Secondo le ultime notizie che arrivano l’arbitro Di Bello sarà squalificato per due mesi circa e tornerà direttamente a metà ottobre per arbitrare di nuovo una partita di Serie A.

Dall’altra parte c’è anche la squalifica per il Var Fourneau che, secondo Corriere dello Sport, starà fermo diversi turni per poi ricoprire gradualmente il ruolo di quarto uomo, Var e infine una partita da arbitro in Serie B.

Serie A: arbitri sul filo del rasoio

Mano pesante contro Di Bello e Fourneau per il caso Juventus-Bologna e l’episodio del rigore che ora può cambiare e non poco il mondo del calcio in Italia in questa stagione. Un rigore che avrebbero concesso tutti e che ora porterà gli arbitri a valutare tutto in maniera precisa per evitare lunghe squalifiche.